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Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию, считают эксперты

Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию, считают эксперты - 21.04.2025, ПРАЙМ

Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию, считают эксперты

Золото может вырасти в цене до 3500 долларов за тройскую унцию до майских праздников на фоне потенциального обострения геополитической ситуации, считают... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:55+0300

2025-04-21T16:55+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Золото может вырасти в цене до 3500 долларов за тройскую унцию до майских праздников на фоне потенциального обострения геополитической ситуации, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Цена на золото растет под влиянием тарифных войн между США, Китаем и Европейским союзом - инвесторы нервничают по поводу перспектив глобальной экономики, для которой все происходящее пользы не несет... поэтому будет неудивительно, если золото долетит до 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию до наступления майских праздников. В случае эскалации ситуации оно может подорожать до 4 тысяч долларов уже в мае-июне нынешнего года", - такой прогноз дал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, инвесторам также непонятны перспективы экономики США: президент Дональд Трамп пытается ее укрепить, но торговые противоречия с КНР и Европейским союзом бьют и по Штатам. Схожего мнения о возможном росте цен на золото из-за геополитической напряженности к майским праздниками придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Если напряжение в геополитическом пространстве будет сохраняться на том же уровне, что было в момент эскалации торговой войны, то шансы есть (на увеличение цен на желтый металл - ред.). Сейчас явных поводов для усиления конфронтации нет, но их появление может быть достаточно неожиданным, как показывает практика", - сказал он. При этом аналитик подчеркивает, что с технической точки зрения многое будет зависеть от закрепления золота выше 3400 долларов сегодняшней свечой. Если котировкам до 1 мая не удастся уверенно преодолеть этот уровень или они уйдут в коррекцию, то времени на рост может не хватить, уточнил аналитик. Стоимость золота в понедельник утром обновила исторический рекорд, превысив 3400 долларов за тройскую унцию, затем пробила планку в 3430 долларов. Рост на 2% за день обусловлен накопительным эффектом, так как торгов не было три дня ввиду Страстной пятницы, полагает Смирнов.

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рынки, сша, китай, москва, дональд трамп, "бкс мир инвестиций"