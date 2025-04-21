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Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд - 21.04.2025, ПРАЙМ
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T00:56+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился лидер прошлых недель - семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 112,9 миллиона рублей.
Третью строчку занял мультфильм "Minecraft в кино": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 27,5 миллиона рублей.
Спортивная драма "Диодорова: Против течения" заработала в прокате за уикенд 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - комедийный боевик "Рейс навылет", собравший в прокате 15,2 миллиона рублей.
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россия, москва, рф, белоруссия, снг
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
Фильм "Кракен" с Петровым, Гуськовым и Добронравовым возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился лидер прошлых недель - семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 112,9 миллиона рублей.
Третью строчку занял мультфильм "Minecraft в кино": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 27,5 миллиона рублей.
Спортивная драма "Диодорова: Против течения" заработала в прокате за уикенд 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - комедийный боевик "Рейс навылет", собравший в прокате 15,2 миллиона рублей.