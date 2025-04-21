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Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд - 21.04.2025, ПРАЙМ

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:56+0300

2025-04-21T00:56+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Премьера недели - фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, заработав 169,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлых недель - семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли, заработав 112,9 миллиона рублей. Третью строчку занял мультфильм "Minecraft в кино": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 27,5 миллиона рублей. Спортивная драма "Диодорова: Против течения" заработала в прокате за уикенд 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - комедийный боевик "Рейс навылет", собравший в прокате 15,2 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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