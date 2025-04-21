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Неопознанный летающий объект зафиксировали над Львовом - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Неопознанный летающий объект зафиксировали над Львовом
Неопознанный летающий объект зафиксировали над Львовом - 21.04.2025, ПРАЙМ
Неопознанный летающий объект зафиксировали над Львовом
Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:03+0300
2025-04-21T15:03+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24. Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы. Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду. "Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.
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бизнес, общество , украина, москва
Бизнес, Общество , УКРАИНА, МОСКВА
15:03 21.04.2025
 
Неопознанный летающий объект зафиксировали над Львовом

Flightradar24: над Львовом кружит неопознанный летающий объект

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Неопознанный летающий объект кружит над Львовом на Украине уже почти три часа, следует из данных сервиса Flightradar24.
Украина с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство. В стране не совершаются ни международные, ни внутренние авиарейсы.
Неопознанный объект является единственным отображающемся на сайте сервиса рейсом в небе над Украиной на данный момент. Отмечается, что рейс под кодом WELCOME вылетел в 11.41 по местному времени (совпадает с мск), пункт прибытия или категория воздушного судна не указаны. Траектория полета рейса напоминает фигуру человека или пятиконечную звезду.
"Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект - ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина", - говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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12:58
 
БизнесОбществоУКРАИНАМОСКВА
 
 
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