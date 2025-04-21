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ФНС напомнила о необходимости подачи деклараций по туристическому налогу

ФНС напомнила о необходимости подачи деклараций по туристическому налогу - 21.04.2025, ПРАЙМ

ФНС напомнила о необходимости подачи деклараций по туристическому налогу

Граждане и организации, которые оказывают услуги по временному размещению, должны до 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:41+0300

2025-04-21T11:41+0300

2025-04-21T11:41+0300

туризм

бизнес

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Граждане и организации, которые оказывают услуги по временному размещению, должны до 25 апреля впервые представить декларации по туристическому налогу за первый квартал текущего года, говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "Декларацию по туристическому налогу за 1 квартал 2025 года необходимо представить не позднее 25 апреля", - напоминает ведомство. "Декларацию представляют организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, включенных в соответствующий реестр, при условии введения туристического налога на территории муниципального образования", - объясняет ФНС. В реестр в настоящее время внесено почти 26 тысяч объектов. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составляют 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 2% в следующем, затем до 3% в 2027 году, до 4% в 2028 году и до 5% в 2029 году и в последующие годы. Минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский ранее в понедельник заявил РИА Новости, что предусмотренные законодательством темпы увеличения ставки налога, по его мнению, создают чрезмерную нагрузку на гостиничный бизнес России. РСТ призывает власти отменить минимальную фиксированную ставку в 100 рублей, чтобы нагрузка распределялась пропорционально стоимости проживания, и законодательно ограничить максимальный размер туристического налога на уровне 2%, исключив возможность его повышения до 5%.

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туризм, бизнес, российский союз туриндустрии