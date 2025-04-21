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В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники - 21.04.2025, ПРАЙМ
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В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:03+0300
2025-04-21T12:03+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
12:03 21.04.2025
 
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники

В России примут допмеры доля производства новых материалов в сфере фотоники

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабочие и инженеры на центральном пульте управления районной тепловой станции
Рабочие и инженеры на центральном пульте управления районной тепловой станции - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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11:59
 
ТехнологииРОССИЯ
 
 
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