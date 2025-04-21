https://1prime.ru/20250421/fotonika-856874449.html

В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники

В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:03+0300

2025-04-21T12:03+0300

2025-04-21T12:03+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20250421/razrabotki-856874282.html

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технологии, россия