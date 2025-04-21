https://1prime.ru/20250421/fotonika-856874449.html
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:03+0300
2025-04-21T12:03+0300
2025-04-21T12:03+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76385/99/763859943_0:166:2965:1834_1920x0_80_0_0_0e938743eaa3f28709e39b8a497fef2a.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250421/razrabotki-856874282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76385/99/763859943_149:0:2816:2000_1920x0_80_0_0_ef6ae0217e9e7d31d593b1e6c8e32ce7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В России примут допмеры для создания новых материалов в сфере фотоники
В России примут допмеры доля производства новых материалов в сфере фотоники
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября принять дополнительные меры, направленные на создание и производство в РФ новых материалов в сфере фотоники.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов