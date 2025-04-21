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В аэропорту Орландо загорелся Airbus A330
В аэропорту Орландо загорелся Airbus A330 - 21.04.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Орландо загорелся Airbus A330
Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T20:45+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США. По данным FAA, лайнер Airbus A330 в понедельник утром готовился вылететь в Атланту с 200 пассажирами, 10 бортпроводниками и двумя пилотами на борту. Когда самолет начал движение, в выхлопной трубе одного из двигателей было замечено пламя. На опубликованном видеоролике видно, как пассажиры покидают самолет по аварийным трапам, а спасатели пытаются потушить пожар. Сообщений о пострадавших не поступало.
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бизнес, сша
Происшествия, Бизнес, США
В аэропорту Орландо загорелся Airbus A330
Fox35: в аэропорту Орландо загорелся самолет, более 200 человек эвакуированы
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США.
По данным FAA, лайнер Airbus A330 в понедельник утром готовился вылететь в Атланту с 200 пассажирами, 10 бортпроводниками и двумя пилотами на борту. Когда самолет начал движение, в выхлопной трубе одного из двигателей было замечено пламя.
На опубликованном видеоролике видно, как пассажиры покидают самолет по аварийным трапам, а спасатели пытаются потушить пожар.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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