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Папа Римский Франциск скончался - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Папа Римский Франциск скончался
Папа Римский Франциск скончался - 21.04.2025, ПРАЙМ
Папа Римский Франциск скончался
Папа римский Франциск скончался, сообщает Reuters. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:53+0300
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ватикан
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Папа римский Франциск скончался, сообщает Reuters."Папа Римский Франциск скончался", - сказано в сообщении агентства.Префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл в свою очередь сообщил, что Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск."Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего папы Франциска. Сегодня в 7.35 утра (8.35 мск - ред.) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", - приводит слова Фаррелла служба печати Святого престола.
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ватикан
ВАТИКАН
10:53 21.04.2025 (обновлено: 11:10 21.04.2025)
 
Папа Римский Франциск скончался

Reuters: папа Римский Франциск скончался

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Папа римский Франциск скончался, сообщает Reuters.
"Папа Римский Франциск скончался", - сказано в сообщении агентства.
Префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл в свою очередь сообщил, что Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск.
"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего папы Франциска. Сегодня в 7.35 утра (8.35 мск - ред.) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", - приводит слова Фаррелла служба печати Святого престола.
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 21:59
 
ВАТИКАН
 
 
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