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Папа Римский Франциск скончался

Папа Римский Франциск скончался - 21.04.2025, ПРАЙМ

Папа Римский Франциск скончался

Папа римский Франциск скончался, сообщает Reuters. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:53+0300

2025-04-21T10:53+0300

2025-04-21T11:10+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Папа римский Франциск скончался, сообщает Reuters."Папа Римский Франциск скончался", - сказано в сообщении агентства.Префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл в свою очередь сообщил, что Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8.35 мск."Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего папы Франциска. Сегодня в 7.35 утра (8.35 мск - ред.) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", - приводит слова Фаррелла служба печати Святого престола.

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