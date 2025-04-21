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В России удвоилось число уголовных дел по контрабанде драгметаллов

В России удвоилось число уголовных дел по контрабанде драгметаллов - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России удвоилось число уголовных дел по контрабанде драгметаллов

Таможенные органы России в первом квартале 2025 года возбудили почти в два раза больше уголовных дел по контрабанде драгметаллов и ювелирных изделий, чем за тот | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:37+0300

2025-04-21T11:37+0300

2025-04-21T11:37+0300

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фтс россии

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Таможенные органы России в первом квартале 2025 года возбудили почти в два раза больше уголовных дел по контрабанде драгметаллов и ювелирных изделий, чем за тот же период годом ранее, сообщает Федеральная таможенная службы (ФТС) России. "ФТС России в первом квартале 2025 года предотвратила незаконный ввоз и вывоз физическими лицами драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий из них на 96,2 миллиона рублей. Всего выявлено 123 нарушения", - говорится в сообщении. "Возбуждено 32 уголовных дела, из них по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – 25 (ст. 226.1 УК РФ), по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей – 7 (ст. 194 УК РФ). На ввоз пришлось 24 уголовных дела, на вывоз – 8. В аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 17 уголовных дел", - уточняет ведомство. Кроме того, за отчетный период таможенники возбудили 91 дело об административных правонарушениях, из них 48 – по ввозу, 43 – по вывозу драгоценных металлов и ювелирных изделий. "Контрабандные драгоценности в основном перемещались пассажирами московского авиаузла. Чаще всего их незаконный ввоз осуществлялся из ОАЭ, Индии и Турции, а вывоз – в Китай и Монголию", - сообщает служба.

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бизнес, россия, фтс россии