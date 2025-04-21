https://1prime.ru/20250421/gaz-856875560.html

Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года

Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года - 21.04.2025, ПРАЙМ

Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила с начала года уже полтора миллиарда кубометров газа, ведутся переговоры о привлечении денег для закупки еще... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:23+0300

2025-04-21T12:23+0300

2025-04-21T12:23+0300

энергетика

газ

украина

москва

норвегия

денис шмыгаль

нафтогаз украины

orlen

forbes

https://cdnn.1prime.ru/img/82857/12/828571299_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_af1aef56bfdc7b8241f1d7f430c1215c.jpg

МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила с начала года уже полтора миллиарда кубометров газа, ведутся переговоры о привлечении денег для закупки еще двух миллиардов кубометров газа в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду. "Нафтогаз" уже работает над подготовкой к следующей зиме. С начала года было законтрактовано 1,5 миллиарда кубометров газа: 800 миллионов кубометров было срочно импортировано в начале года, 400 миллионов кубометров поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 миллионов "Нафтогаз" закупил у компании ORLEN", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины". По информации компании, Украина смогла привлечь около 430 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и Норвегии, которые пойдут на закупку еще миллиарда кубометров газа. "Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме 1 миллиарда евро для закупки более 2 миллиардов кубометров газа… Подготовка к следующей зиме будет непростой, она потребует командной работы всех ветвей власти, привлечения международных партнеров и эффективности решений самой группы "Нафтогаз", - отметили в "Нафтогаз Украины". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

https://1prime.ru/20250420/gaz-856858583.html

украина

москва

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, москва, норвегия, денис шмыгаль, нафтогаз украины, orlen, forbes