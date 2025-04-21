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Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года
Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года - 21.04.2025, ПРАЙМ
Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила с начала года уже полтора миллиарда кубометров газа, ведутся переговоры о привлечении денег для закупки еще... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:23+0300
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила с начала года уже полтора миллиарда кубометров газа, ведутся переговоры о привлечении денег для закупки еще двух миллиардов кубометров газа в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду. "Нафтогаз" уже работает над подготовкой к следующей зиме. С начала года было законтрактовано 1,5 миллиарда кубометров газа: 800 миллионов кубометров было срочно импортировано в начале года, 400 миллионов кубометров поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 миллионов "Нафтогаз" закупил у компании ORLEN", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины". По информации компании, Украина смогла привлечь около 430 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и Норвегии, которые пойдут на закупку еще миллиарда кубометров газа. "Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме 1 миллиарда евро для закупки более 2 миллиардов кубометров газа… Подготовка к следующей зиме будет непростой, она потребует командной работы всех ветвей власти, привлечения международных партнеров и эффективности решений самой группы "Нафтогаз", - отметили в "Нафтогаз Украины". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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газ, украина, москва, норвегия, денис шмыгаль, нафтогаз украины, orlen, forbes
Энергетика, Газ, УКРАИНА, МОСКВА, НОРВЕГИЯ, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Orlen, Forbes
Украина закупила 1,5 миллиарда кубометров газа с начала года
"Нафтогаз Украины": Украина закупила 1,5 млрд кубометров газа с начала года
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что закупила с начала года уже полтора миллиарда кубометров газа, ведутся переговоры о привлечении денег для закупки еще двух миллиардов кубометров газа в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду.
"Нафтогаз" уже работает над подготовкой к следующей зиме. С начала года было законтрактовано 1,5 миллиарда кубометров газа: 800 миллионов кубометров было срочно импортировано в начале года, 400 миллионов кубометров поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 миллионов "Нафтогаз" закупил у компании ORLEN", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины".
По информации компании, Украина смогла привлечь около 430 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития и Норвегии, которые пойдут на закупку еще миллиарда кубометров газа.
"Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме 1 миллиарда евро для закупки более 2 миллиардов кубометров газа… Подготовка к следующей зиме будет непростой, она потребует командной работы всех ветвей власти, привлечения международных партнеров и эффективности решений самой группы "Нафтогаз", - отметили в "Нафтогаз Украины".
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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