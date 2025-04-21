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Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками по генетике - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками по генетике
Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками по генетике - 21.04.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками по генетике
Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:32+0300
2025-04-21T17:32+0300
промышленность
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства Оксаны Лут и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Абдурахмана Аль-Фадли. "Саудовская сторона выразила заинтересованность в отечественных разработках в области генетики, в том числе по мясному кроссу кур "Смена 9", - говорится в сообщении. Саудовская Аравия - один из ключевых партнеров России в сфере АПК на Ближнем Востоке. За последние годы взаимодействие значительно укрепилось, объемы взаимной торговли сельхозпродукцией превышают 1 миллиард долларов, добавили там. Уточняется, что в прошлом году российский экспорт увеличился почти на четверть. Выросли поставки ячменя, мяса птицы и говядины. Также экспортируются значительные объемы пшеницы. Перспективным направлением являются поставки в королевство ветеринарных вакцин российского производства.
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промышленность, россия, саудовская аравия, москва, рф, оксана лут, минсельхоз
Промышленность, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз
17:32 21.04.2025
 
Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками по генетике

Саудовская Аравия заинтересовалась российскими разработками в области генетики

© CC BY 2.0 / AmandaФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия выразила заинтересованность в российских разработках в области генетики, сообщили в Минсельхозе РФ по итогам переговоров главы министерства Оксаны Лут и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Абдурахмана Аль-Фадли.
"Саудовская сторона выразила заинтересованность в отечественных разработках в области генетики, в том числе по мясному кроссу кур "Смена 9", - говорится в сообщении.
Саудовская Аравия - один из ключевых партнеров России в сфере АПК на Ближнем Востоке. За последние годы взаимодействие значительно укрепилось, объемы взаимной торговли сельхозпродукцией превышают 1 миллиард долларов, добавили там.
Уточняется, что в прошлом году российский экспорт увеличился почти на четверть. Выросли поставки ячменя, мяса птицы и говядины. Также экспортируются значительные объемы пшеницы. Перспективным направлением являются поставки в королевство ветеринарных вакцин российского производства.
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ПромышленностьРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМОСКВАРФОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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