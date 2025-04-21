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Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза - 21.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза
Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T06:42+0300
2025-04-21T06:42+0300
технологии
экономика
мировая экономика
москва
урсула фон дер ляйен
meta
apple
tiktok
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета. "Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.
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технологии, мировая экономика, москва, урсула фон дер ляйен, meta, apple, tiktok
Технологии, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, Meta, Apple, TikTok
06:42 21.04.2025
 
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза

Глава ЕК фон дер Ляйен: крупные технологические компании должны соблюдать правила ЕС

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета.
"Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенMetaAppleTikTok
 
 
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