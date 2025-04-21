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Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза - 21.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза
Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T06:42+0300
2025-04-21T06:42+0300
2025-04-21T06:42+0300
технологии
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета.
"Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.
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технологии, мировая экономика, москва, урсула фон дер ляйен, meta, apple, tiktok
Технологии, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, Meta, Apple, TikTok
Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза
Глава ЕК фон дер Ляйен: крупные технологические компании должны соблюдать правила ЕС
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета.
"Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.