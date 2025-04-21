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Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза

Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза - 21.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК призвала компании соблюдать правила Евросоюза

Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T06:42+0300

2025-04-21T06:42+0300

2025-04-21T06:42+0300

технологии

экономика

мировая экономика

москва

урсула фон дер ляйен

meta

apple

tiktok

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Крупные технологические компании, среди которых - X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий независимо от того, кто руководит этими компаниями, и где они находятся, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Газета Wall Street Journal 18 апреля сообщила, что дела против Meta и Apple связаны с предполагаемыми нарушениями европейского закона о цифровых рынках, направленного на обеспечение более равных условий для конкуренции между крупными и малыми цифровыми компаниями. Расследования были начаты в марте 2024 года, а предварительные выводы опубликованы летом того же года. По данным издания, компаниям потенциально грозит штраф до 10% от их мирового годового оборота, но в действительности суммы могут быть ниже. Наибольший эффект ожидается не от штрафов, а от предписаний, которые обяжут компании изменить бизнес-практики, отметила газета. "Правила, за которые проголосовали наши коллеги-законодатели, должны соблюдаться... Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta, и это лишь некоторые из них. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нам все равно, откуда компания, и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей", - сказала глава ЕК в интервью изданию Politico.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, москва, урсула фон дер ляйен, meta, apple, tiktok