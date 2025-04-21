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В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные
В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные
В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T00:17+0300
2025-04-21T00:17+0300
2025-04-21T00:17+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей, рассказала РИА Недвижимость автор законопроекта, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риелторского рынка, как "Самолет плюс" и "Этажи", предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей.
"Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять", - сказала Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен.
В пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость, указывается, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
"В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути", - объяснила Разворотнева.
Она уточнила, что законопроект предусматривает возможность оплаты недвижимости за наличные не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ.
Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости.
"Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами "из рук в руки", когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки - это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники", - объяснил он.
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Недвижимость, Финансы, Бизнес, МОСКВА, США, КАНАДА, Александр Попов, Госдума
В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные
В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные до конца года
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей, рассказала РИА Недвижимость автор законопроекта, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риелторского рынка, как "Самолет плюс" и "Этажи", предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей.
"Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять", - сказала Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен.
В пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость, указывается, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
"В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути", - объяснила Разворотнева.
Она уточнила, что законопроект предусматривает возможность оплаты недвижимости за наличные не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ.
Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости.
"Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами "из рук в руки", когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки - это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники", - объяснил он.