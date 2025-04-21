https://1prime.ru/20250421/gosduma-856862935.html

В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные

В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные - 21.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме допустили запрет на сделки с жильем за наличные

В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:17+0300

2025-04-21T00:17+0300

2025-04-21T00:17+0300

недвижимость

финансы

бизнес

москва

сша

канада

александр попов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856862935.jpg?1745183843

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей, рассказала РИА Недвижимость автор законопроекта, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риелторского рынка, как "Самолет плюс" и "Этажи", предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей. "Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять", - сказала Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен. В пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость, указывается, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. "В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути", - объяснила Разворотнева. Она уточнила, что законопроект предусматривает возможность оплаты недвижимости за наличные не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ. Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости. "Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами "из рук в руки", когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки - это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники", - объяснил он.

москва

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, бизнес, москва, сша, канада, александр попов, госдума