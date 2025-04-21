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В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже пасхального перемирия
В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже пасхального перемирия - 21.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже пасхального перемирия
Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T01:17+0300
2025-04-21T01:17+0300
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сергей лавров
мария захарова
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 апреля заявила, что власти в Киеве не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. "Режим (Владимира) Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата, Зеленский фактически показал свою полную недоговороспособность, а также потерял контроль над рядом ключевых группировок ВСУ, которые действуют автономно, имея западных кураторов и покровителей. "Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса", - подчеркнул Шеремет. Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России. В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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5
4.7
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общество , россия, украина, рф, белгородская область, сергей лавров, мария захарова, владимир путин, мид, всу, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Белгородская область, Сергей Лавров, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД, ВСУ, Госдума
01:17 21.04.2025
 
В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже пасхального перемирия

Депутат Шеремет: Украина целенаправленно саботировала пасхальное перемирие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона целенаправленно саботировала пасхальное перемирие, так как заинтересована в продолжении военного конфликта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 апреля заявила, что власти в Киеве не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS.
"Режим (Владимира) Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа", - сказал агентству Шеремет.
По словам депутата, Зеленский фактически показал свою полную недоговороспособность, а также потерял контроль над рядом ключевых группировок ВСУ, которые действуют автономно, имея западных кураторов и покровителей.
"Договариваться с Зеленским бесполезно: его слова и заверения не имеют никакого веса", - подчеркнул Шеремет.
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщало Минобороны России.
В частности, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбрасывали различные боеприпасы, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей - 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов, говорится в сводке военного ведомства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФБелгородская областьСергей ЛавровМария ЗахароваВладимир ПутинМИДВСУГосдума
 
 
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