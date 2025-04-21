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"Не по адресу". В ГД ответили на идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Не по адресу". В ГД ответили на идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС
"Не по адресу". В ГД ответили на идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Не по адресу". В ГД ответили на идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал идею о создании нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС с передачей под контроль США... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:37+0300
2025-04-21T09:37+0300
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал идею о создании нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС с передачей под контроль США предложением не по адресу, добавив, что ничего из российской собственности не может иметь нейтральный статус. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем. "Ничего из российской собственности не может иметь нейтральный статус. Предложение не по адресу. А вот для Киева объявить нейтралитет было бы отличным выходом для завершения конфликта", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, атаки на ЗАЭС происходят не из-за контроля ее Россией, а потому, что киевский режим преследует, прежде всего, цель вызвать истерику у западных политиков. "Вот такая попытка заставить их еще больше раскошелиться. Здесь вопрос в другом - в США хотят взять крупнейшую АЭС под контроль, а завтра продавать электроэнергию и нам, и Украине, так что это чистый бизнес. Схема опробованная, но с Россией не работает. Все что к нам попало - навсегда российским стало. Думаю, что подобное предложение в США никто и не рассматривает, они знают наши государственные принципы", - сказал депутат.
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россия, сша, запорожская область, украина
Энергетика, РОССИЯ, США, Запорожская область, УКРАИНА
09:37 21.04.2025
 
"Не по адресу". В ГД ответили на идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС

В ГД назвали идею создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС предложением не по адресу

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал идею о создании нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС с передачей под контроль США предложением не по адресу, добавив, что ничего из российской собственности не может иметь нейтральный статус.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем.
"Ничего из российской собственности не может иметь нейтральный статус. Предложение не по адресу. А вот для Киева объявить нейтралитет было бы отличным выходом для завершения конфликта", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, атаки на ЗАЭС происходят не из-за контроля ее Россией, а потому, что киевский режим преследует, прежде всего, цель вызвать истерику у западных политиков.
"Вот такая попытка заставить их еще больше раскошелиться. Здесь вопрос в другом - в США хотят взять крупнейшую АЭС под контроль, а завтра продавать электроэнергию и нам, и Украине, так что это чистый бизнес. Схема опробованная, но с Россией не работает. Все что к нам попало - навсегда российским стало. Думаю, что подобное предложение в США никто и не рассматривает, они знают наши государственные принципы", - сказал депутат.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
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ЭнергетикаРОССИЯСШАЗапорожская областьУКРАИНА
 
 
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