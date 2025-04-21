Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/gref-856886476.html
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ - 21.04.2025, ПРАЙМ
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:27+0300
2025-04-21T16:27+0300
экономика
банки
финансы
герман греф
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_0:76:1501:920_1920x0_80_0_0_511818939ad1e3e9af987da60dff9ea6.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых. "Нас совсем не устраивает", - сказал Греф, отвечая на вопрос, устраивает ли его ключевая ставка ЦБ РФ. Видео размещено в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева. На вопрос, будет ли он бороться с высокой ставкой, глава "Сбера" ответил: "Будем, с инфляцией". Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре и в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
https://1prime.ru/20250421/stavka-856872249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_86:0:1413:995_1920x0_80_0_0_64ac1523d5964e1745e4c630a967dea4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, герман греф, алексей заботкин
Экономика, Банки, Финансы, Герман Греф, Алексей Заботкин
16:27 21.04.2025
 
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ

Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ в 21%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых.
"Нас совсем не устраивает", - сказал Греф, отвечая на вопрос, устраивает ли его ключевая ставка ЦБ РФ. Видео размещено в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева.
На вопрос, будет ли он бороться с высокой ставкой, глава "Сбера" ответил: "Будем, с инфляцией".
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре и в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам.
В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.
ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке
11:00
 
ЭкономикаБанкиФинансыГерман ГрефАлексей Заботкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала