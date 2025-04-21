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Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ - 21.04.2025, ПРАЙМ
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:27+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых. "Нас совсем не устраивает", - сказал Греф, отвечая на вопрос, устраивает ли его ключевая ставка ЦБ РФ. Видео размещено в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева. На вопрос, будет ли он бороться с высокой ставкой, глава "Сбера" ответил: "Будем, с инфляцией". Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре и в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
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банки, финансы, герман греф, алексей заботкин
Экономика, Банки, Финансы, Герман Греф, Алексей Заботкин
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ
Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ в 21%
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его совсем не устраивает уровень ключевой ставки Банка России в 21% годовых.
"Нас совсем не устраивает", - сказал Греф, отвечая на вопрос, устраивает ли его ключевая ставка ЦБ РФ. Видео размещено в Telegram-канале журналиста Life Александра Юнашева.
На вопрос, будет ли он бороться с высокой ставкой, глава "Сбера" ответил: "Будем, с инфляцией".
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре и в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам.
В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.
ЦБ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Согласно февральскому прогнозу регулятора, по итогам 2025 года инфляция составит 7-8% годовых.
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке