Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/ikra-856886057.html
В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО
В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и о его... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:16+0300
2025-04-21T16:16+0300
экономика
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/04/833730446_0:292:2607:1758_1920x0_80_0_0_dba1b8c014bdcaf480b4638de0b24983.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и о его распространении на Чукотку и Хабаровский край. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и (или) ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. При этом срок проведения эксперимента ранее был ограничен 1 августа 2025 года. Правительство Камчатского края отметило высокую эффективность эксперимента и выступило за его продление и расширение еще на два дальневосточных региона. Закон продлевает срок проведения эксперимента до 1 августа 2027 года, одновременно распространяя его действие на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. По данным Россельхознадзора, объем вывоза воздушным транспортом красной икры непромышленного изготовления с территории Камчатского края составил: в 2022 году - 556 тонн (из которых 72 тонны вывезено с даты начала эксперимента), в 2023 году - 185 тонн, в 2024 - 175 тонн, с 1 января по 2 февраля 2025 года - 7,7 тонны.
https://1prime.ru/20250329/ikra-856214912.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/04/833730446_0:47:2607:2002_1920x0_80_0_0_8cd2f2ee167e7fad691831097d6ba34e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес
Экономика, Общество , Бизнес
16:16 21.04.2025
 
В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО

Власти РФ продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Продовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и о его распространении на Чукотку и Хабаровский край. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и (или) ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. При этом срок проведения эксперимента ранее был ограничен 1 августа 2025 года.
Правительство Камчатского края отметило высокую эффективность эксперимента и выступило за его продление и расширение еще на два дальневосточных региона.
Закон продлевает срок проведения эксперимента до 1 августа 2027 года, одновременно распространяя его действие на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
По данным Россельхознадзора, объем вывоза воздушным транспортом красной икры непромышленного изготовления с территории Камчатского края составил: в 2022 году - 556 тонн (из которых 72 тонны вывезено с даты начала эксперимента), в 2023 году - 185 тонн, в 2024 - 175 тонн, с 1 января по 2 февраля 2025 года - 7,7 тонны.
# Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру
29 марта, 10:08
 
ЭкономикаОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала