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В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО

В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО - 21.04.2025, ПРАЙМ

В России продлили и расширили эксперимент по ограничению вывоза икры из ДФО

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и о его... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:16+0300

2025-04-21T16:16+0300

2025-04-21T16:16+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по ограничению вывоза красной икры с Камчатки воздушным транспортом и о его распространении на Чукотку и Хабаровский край. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и (или) ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. При этом срок проведения эксперимента ранее был ограничен 1 августа 2025 года. Правительство Камчатского края отметило высокую эффективность эксперимента и выступило за его продление и расширение еще на два дальневосточных региона. Закон продлевает срок проведения эксперимента до 1 августа 2027 года, одновременно распространяя его действие на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. По данным Россельхознадзора, объем вывоза воздушным транспортом красной икры непромышленного изготовления с территории Камчатского края составил: в 2022 году - 556 тонн (из которых 72 тонны вывезено с даты начала эксперимента), в 2023 году - 185 тонн, в 2024 - 175 тонн, с 1 января по 2 февраля 2025 года - 7,7 тонны.

https://1prime.ru/20250329/ikra-856214912.html

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