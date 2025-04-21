https://1prime.ru/20250421/import-856876993.html

Китай сократил импорт мяса и рыбы из США

Китай сократил импорт мяса и рыбы из США - 21.04.2025, ПРАЙМ

Китай сократил импорт мяса и рыбы из США

Китай в марте на фоне эскалации торговой войны сократил импорт мяса и рыбы из США, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:03+0300

2025-04-21T13:03+0300

2025-04-21T13:03+0300

экономика

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/00/841340084_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_0ecf0efa3b4612869bf942b34a1168c9.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте на фоне эскалации торговой войны сократил импорт мяса и рыбы из США, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, всего Штаты в начале весны поставили на китайский рынок мяса на 165,5 миллиона долларов, что на 29% ниже уровня годом ранее. В частности, почти в 6 раз сократился импорт мяса домашней птицы - до 6,3 миллиона долларов, почти на 40% - свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, до 14,3 миллиона. Чуть меньше - 20% - составило снижение ввоза мяса свинины (до 9,9 миллиона долларов), замороженного мяса крупного рогатого скота (до 80,8 миллиона), а также субпродуктов из него (до 54,2 миллиона долларов). Кроме того, на 15% снизились поставки рыбы и морепродуктов - до 73,3 миллиона долларов. При этом сильнее всего сократился китайский импорт креветок - на треть, до 18,9 миллиона долларов. Вовсе прекратился ввоз живой рыбы из Штатов. Кроме того, на треть снизился ввоз в Поднебесную отдельных продуктов животного происхождения (сюда обычно включают отдельные части животных, например внутренности) - в марте этого года он составил 22,5 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

https://1prime.ru/20250420/spg-856848871.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, дональд трамп