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Китай более чем в десять раз снизил импорт из США хлопкового волокна

Китай более чем в десять раз снизил импорт из США хлопкового волокна - 21.04.2025, ПРАЙМ

Китай более чем в десять раз снизил импорт из США хлопкового волокна

Китай в марте почти в 12 раз снизил ввоз из США хлопкового волокна, которое в прошлом году входило в десятку основных статей дохода для американских... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:03+0300

2025-04-21T17:03+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте почти в 12 раз снизил ввоз из США хлопкового волокна, которое в прошлом году входило в десятку основных статей дохода для американских экспортеров, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Штаты в марте прошлого года ввезли в Поднебесную хлопкового волокна на 320 миллионов долларов, в результате этот товар стал десятым по доходности для американских поставщиков на китайский рынок. Однако в этом году Пекин резко сократил его импорт - сразу в 11,6 раза, до 27,7 миллиона долларов. Таким образом, этот товар стал 67-м в списке крупнейших статей экспорта США в Китай. Сократились и поставки других тканей и тканевых изделий. Так, китайские закупки химических нитей уменьшились на 40% - до 9,1 миллиона долларов, химических волокон - на 16%, до 5,7 миллиона долларов, ваты, войлока и нетканых материалов - на четверть, до 11,6 миллиона долларов. Примерно в 14 раз уменьшился ввоз Китаем специальных тканей, например с вышивкой - до всего лишь 94 тысяч долларов, а также трикотажных полотен - до 47 тысяч долларов, ковров - в 1,7 раза, до 358 тысяч долларов, а пропитанных или с покрытием тканей - на 12%, до 3,5 миллиона долларов. В целом все поставки тканей из США в Поднебесную в марте этого года просели в 6,3 раза и составили 58,2 миллиона долларов.

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