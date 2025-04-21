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Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума - 21.04.2025, ПРАЙМ
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума
Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого. Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума
Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого.
Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
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