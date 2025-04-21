Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/import-856895354.html
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума - 21.04.2025, ПРАЙМ
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума
Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T20:32+0300
2025-04-21T20:32+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
сша
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624142_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_ca8efdfb2d9903dae1fbe7ab0dcb75a5.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого. Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20250421/import-856889259.html
китай
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624142_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_3399fdbb6871663c082a9e31bf433014.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп
20:32 21.04.2025
 
Китай сократил импорт легковых автомобилей из США до десятилетнего минимума

Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте сократил импорт легковых автомобилей из США до минимума с начала 2015 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
На этом фоне в марте китайские импортеры резко сократили закупки американских легковых автомобилей - сразу в 2,8 раза. В результате их было приобретено лишь на 155,1 миллиона долларов, что стало наименьшей стоимостью импорта с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В результате США стали пятыми по поставкам автомобилей в Китай, хотя еще в прошлом году были четвертыми. Лидером в этом году была Япония, которая поднялась за год на две позиции, поставив автомобилей на 526,9 миллиона долларов. Второй осталась Германия, которая поставила автомобилей на 405,1 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Британия, экспортировавшая машин на 360,4 миллиона долларов и опустившаяся на третье место с первого.
Ввоз американских грузовиков упал в 5,7 раза и составил 6,9 миллиона долларов. Одновременно запчастей для легковых и грузовых машин в Китай из США было ввезено в 1,5 раза меньше - лишь на 77,8 миллиона долларов.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Китай более чем в десять раз снизил импорт из США хлопкового волокна
17:03
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала