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Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику
Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику - 21.04.2025, ПРАЙМ
Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику
Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику, включая передовые системы, предназначенные для укрепления обороноспособности, заявил посол России в | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:20+0300
2025-04-21T12:20+0300
вооружения
технологии
россия
индонезия
джакарта
ростех
рособоронэкспорт
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ДЖАКАРТА, 21 апр – ПРАЙМ. Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику, включая передовые системы, предназначенные для укрепления обороноспособности, заявил посол России в Джакарте Сергей Толченов. "Россия является одним из поставщиков вооружения и военной техники в Индонезию. Моя страна готова предложить Индонезии новейшую военную технику, включая передовые системы, предназначенные для укрепления обороноспособности. Это сотрудничество может усилить военный потенциал Индонезии и открыть новые возможности для стратегического партнерства между двумя странами", - отметил посол, выступая на Стратегической отраслевой деловой сессии, организованной Национальным агентством исследований и инноваций (BRIN) Индонезии совместно с министерством обороны страны. Толченов добавил, что оборонная промышленность "всегда помогала российским войскам побеждать врага и вносила значительный вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности России". В рамках мероприятия посольство России в Индонезии также подготовило стенд, на котором были представлены ключевые направления сотрудничества России и Индонезии в области оборонной науки и технологий. Были презентованы представлены проекты "Ростеха", "Рособоронэкспорта", "Росатома" и других ведущих российских организаций.
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технологии, россия, индонезия, джакарта, ростех, рособоронэкспорт, росатом
Вооружения, Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Ростех, Рособоронэкспорт, Росатом
12:20 21.04.2025
 
Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику

Посол Толченов: Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Джакарта
Города мира. Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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ДЖАКАРТА, 21 апр – ПРАЙМ. Россия готова предложить Индонезии новейшую военную технику, включая передовые системы, предназначенные для укрепления обороноспособности, заявил посол России в Джакарте Сергей Толченов.
"Россия является одним из поставщиков вооружения и военной техники в Индонезию. Моя страна готова предложить Индонезии новейшую военную технику, включая передовые системы, предназначенные для укрепления обороноспособности. Это сотрудничество может усилить военный потенциал Индонезии и открыть новые возможности для стратегического партнерства между двумя странами", - отметил посол, выступая на Стратегической отраслевой деловой сессии, организованной Национальным агентством исследований и инноваций (BRIN) Индонезии совместно с министерством обороны страны.
Толченов добавил, что оборонная промышленность "всегда помогала российским войскам побеждать врага и вносила значительный вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности России".
В рамках мероприятия посольство России в Индонезии также подготовило стенд, на котором были представлены ключевые направления сотрудничества России и Индонезии в области оборонной науки и технологий. Были презентованы представлены проекты "Ростеха", "Рособоронэкспорта", "Росатома" и других ведущих российских организаций.
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ВооруженияТехнологииРОССИЯИНДОНЕЗИЯДжакартаРостехРособоронэкспортРосатом
 
 
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