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"Яндекс" увеличит инвестиции в образовательные проекты до 5,3 млрд рублей
"Яндекс" увеличит инвестиции в образовательные проекты до 5,3 млрд рублей - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" увеличит инвестиции в образовательные проекты до 5,3 млрд рублей
"Яндекс" в 2025 году увеличит инвестиции в образовательные проекты в 1,5 раза, до 5,3 миллиарда рублей - эти средства пойдут на подготовку специалистов в сфере... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:31+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" в 2025 году увеличит инвестиции в образовательные проекты в 1,5 раза, до 5,3 миллиарда рублей - эти средства пойдут на подготовку специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования, сказано в релизе компании. "Яндекс планирует вложить в образование в 2025 году 5,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Средства пойдут на подготовку специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования", - говорится в релизе. Более 15 тысяч студентов смогут учиться на совместных программах с университетами - это на 50% больше, чем годом ранее. В новом учебном году общее количество вузов-партнёров "Яндекса" достигнет 39, а число совместных программ с университетами из 17 регионов превысит 70. Образовательные программы "Яндекса" появятся в 5 регионах: Воронежской, Калининградской, Ростовской и Тульской областях и Красноярском крае. К флагманскому бакалавриату "Яндекса" и "Сбера" в этом году присоединится Санкт-Петербургский государственный университет, в нем уже участвуют ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университет Иннополис. В новом учебном году набор на бакалавриат планируется увеличить в 1,5 раза. Также "Яндекс" запустит новые прикладные магистратуры по робототехнике и созданию умных устройств совместно со Сколтехом, НИУ ВШЭ и МФТИ. "Компания также продолжает активно развивать ИИ-решения для образования. В текущем учебном году более 100 тыс. учащихся 5–8-х классов используют ИИ-помощника от Яндекс Учебника для изучения математики, а более 200 тыс. старшеклассников готовятся к ЕГЭ по информатике с помощью ИИ-тренажёра на базе YandexGPT. Весной этого года Яндекс запустил бесплатных ИИ-помощников для школьных учителей и преподавателей вузов", - добавили в компании.
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технологии, бизнес, москва, тульская область, красноярский край, яндекс, ниу вшэ, мфти
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Тульская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Яндекс, НИУ ВШЭ, МФТИ
"Яндекс" увеличит инвестиции в образовательные проекты до 5,3 млрд рублей
"Яндекс" в 2025 году увеличит инвестиции в образовательные проекты в 1,5 раза
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" в 2025 году увеличит инвестиции в образовательные проекты в 1,5 раза, до 5,3 миллиарда рублей - эти средства пойдут на подготовку специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования, сказано в релизе компании.
"Яндекс планирует вложить в образование в 2025 году 5,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Средства пойдут на подготовку специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования", - говорится в релизе.
Более 15 тысяч студентов смогут учиться на совместных программах с университетами - это на 50% больше, чем годом ранее. В новом учебном году общее количество вузов-партнёров "Яндекса" достигнет 39, а число совместных программ с университетами из 17 регионов превысит 70. Образовательные программы "Яндекса" появятся в 5 регионах: Воронежской, Калининградской, Ростовской и Тульской областях и Красноярском крае.
К флагманскому бакалавриату "Яндекса" и "Сбера" в этом году присоединится Санкт-Петербургский государственный университет, в нем уже участвуют ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университет Иннополис. В новом учебном году набор на бакалавриат планируется увеличить в 1,5 раза. Также "Яндекс" запустит новые прикладные магистратуры по робототехнике и созданию умных устройств совместно со Сколтехом, НИУ ВШЭ и МФТИ.
"Компания также продолжает активно развивать ИИ-решения для образования. В текущем учебном году более 100 тыс. учащихся 5–8-х классов используют ИИ-помощника от Яндекс Учебника для изучения математики, а более 200 тыс. старшеклассников готовятся к ЕГЭ по информатике с помощью ИИ-тренажёра на базе YandexGPT. Весной этого года Яндекс запустил бесплатных ИИ-помощников для школьных учителей и преподавателей вузов", - добавили в компании.