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Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/ipoteka-856884949.html
Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России
Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России - 21.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России
Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после заявленной Сбербанком и ВТБ отмены дополнительных комиссий по таким кредитам, заявил РИА Недвижимость эксперт... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:58+0300
2025-04-21T15:58+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после заявленной Сбербанком и ВТБ отмены дополнительных комиссий по таким кредитам, заявил РИА Недвижимость эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что отменят дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. При этом Греф ожидает, что резко упадет объем выдачи ипотеки, так как банки не могут работать в убыток. "Уровень выдачи льготных кредитов никак не упадет. Если раньше на всю страну у нас выдавалось 200 тысяч кредитов, а сейчас 30 тысяч льготных и 20 тысяч обыкновенных, то этот объем со всей страны небольшой. Если бы мы находились на пике, а крупные банки, занимающие половину рынка, перестали бы кредитовать, то объем бы упал. Но так как на текущем уровне заместить объемы крупных банков смогут остальные, то суммарное кредитование по льготным программам в месяц не упадет. Максимум на один месяц чуть-чуть скорректируется. Если в течение месяца будет изменение на 5 тысяч кредитов, то это незначимо", - объяснил Гордейко. Он допустил, что в случае отмены комиссий банки ужесточат условия выдачи кредитов. Например, в части первоначального взноса или доходов заемщика. Однако и в таком случае найдутся люди, которые возьмут кредиты, уверен Гордейко Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова ожидает, что крупные банки не откажутся от выдач льготных ипотек. По ее словам, они будут экспериментировать с комбинированными ипотечными программами, скорректируют условия работы с застройщиками. "Возможно, банки начнут взимать какие-то дополнительные комиссии с застройщиков, получивших проектное финансирование. Таким образом, крупные банки, имеющие значительную долю рынка и диверсифицированные источники дохода, смогут частично компенсировать убытки", - сказал член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев, также предположив, что банки обратят больше внимания на рыночную ипотеку. Как отметили в "Самолете", отмена комиссий поможет девелоперам отчасти управлять ценообразованием проектов, а в Level Group полагают, что данный шаг и вовсе позволит снизить стоимость жилья на 5-8%. Ранее Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости навести порядок с семейной ипотекой. Как подчеркнул глава государства, дополнительные комиссии банков недопустимы. По его словам, сейчас банки взимают от 5 до 10%.
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бизнес, банки, недвижимость, втб
Экономика, Бизнес, Банки, Недвижимость, ВТБ
15:58 21.04.2025
 
Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России

Эксперт Гордейко: выдача льготной ипотеки в РФ не упадет после отмены комиссий

© fotolia.com / Brian JacksonИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Brian Jackson
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в России не упадут после заявленной Сбербанком и ВТБ отмены дополнительных комиссий по таким кредитам, заявил РИА Недвижимость эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.
Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что отменят дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. При этом Греф ожидает, что резко упадет объем выдачи ипотеки, так как банки не могут работать в убыток.
"Уровень выдачи льготных кредитов никак не упадет. Если раньше на всю страну у нас выдавалось 200 тысяч кредитов, а сейчас 30 тысяч льготных и 20 тысяч обыкновенных, то этот объем со всей страны небольшой. Если бы мы находились на пике, а крупные банки, занимающие половину рынка, перестали бы кредитовать, то объем бы упал. Но так как на текущем уровне заместить объемы крупных банков смогут остальные, то суммарное кредитование по льготным программам в месяц не упадет. Максимум на один месяц чуть-чуть скорректируется. Если в течение месяца будет изменение на 5 тысяч кредитов, то это незначимо", - объяснил Гордейко.
Он допустил, что в случае отмены комиссий банки ужесточат условия выдачи кредитов. Например, в части первоначального взноса или доходов заемщика. Однако и в таком случае найдутся люди, которые возьмут кредиты, уверен Гордейко
Директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова ожидает, что крупные банки не откажутся от выдач льготных ипотек. По ее словам, они будут экспериментировать с комбинированными ипотечными программами, скорректируют условия работы с застройщиками.
"Возможно, банки начнут взимать какие-то дополнительные комиссии с застройщиков, получивших проектное финансирование. Таким образом, крупные банки, имеющие значительную долю рынка и диверсифицированные источники дохода, смогут частично компенсировать убытки", - сказал член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев, также предположив, что банки обратят больше внимания на рыночную ипотеку.
Как отметили в "Самолете", отмена комиссий поможет девелоперам отчасти управлять ценообразованием проектов, а в Level Group полагают, что данный шаг и вовсе позволит снизить стоимость жилья на 5-8%.
Ранее Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости навести порядок с семейной ипотекой. Как подчеркнул глава государства, дополнительные комиссии банков недопустимы. По его словам, сейчас банки взимают от 5 до 10%.
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