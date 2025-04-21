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Путин ратифицировал договор с Ираном о стратегическом партнерстве
Путин ратифицировал договор с Ираном о стратегическом партнерстве - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин ратифицировал договор с Ираном о стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, соответствующий документ размещен на | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:58+0300
2025-04-21T14:58+0300
2025-04-21T14:58+0300
политика
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин ратифицировал договор с Ираном о стратегическом партнерстве
Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана