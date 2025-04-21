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Укрепление рубля может подтолкнуть банки Турции к открытию рублевых счетов

Укрепление рубля может подтолкнуть банки Турции к открытию рублевых счетов - 21.04.2025, ПРАЙМ

Укрепление рубля может подтолкнуть банки Турции к открытию рублевых счетов

Укрепление рубля может создать предпосылки для банков Турции к возобновлению открытия счетов в российской валюте, и на рынках наблюдается спрос на нее, однако... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:42+0300

2025-04-21T11:42+0300

2025-04-21T11:42+0300

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АНКАРА, 21 апр – ПРАЙМ. Укрепление рубля может создать предпосылки для банков Турции к возобновлению открытия счетов в российской валюте, и на рынках наблюдается спрос на нее, однако западные санкции препятствуют проведению операций, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице говорил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, ранее в понедельник опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого год, свидетельствуют данные торгов. "Если тенденция (укрепления российской валюты – ред.) продолжится и будет поддержка на официальном уровне, то это подтолкнет банки к открытию счетов в рублях. Тем не менее решение об открытии счетов в российской валюте зависит от множества факторов, включая юридические и регуляторные аспекты, уровень доверия к рублю, а также общую экономическую обстановку. Я имею в виду санкции Запада в отношении России", - сказал собеседник РИА Новости. По его словам, на рынках сейчас наблюдается спрос на российскую валюту, что может сделать ее более привлекательной для турецких банков. "С учетом возможного увеличения числа россиян, переводящих средства в Турцию, банки могут искать способы значительно упростить процесс расчетов, включая открытие счетов в рублях для снижения валютных рисков. Но санкции Запада препятствуют банковским переводам и операциям с российской валютой", - отметил он. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. А посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.

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банки, финансы, рынки, турция, запад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган