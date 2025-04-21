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Япония внимательно следит за ситуацией на Украине

Япония внимательно следит за ситуацией на Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ

Япония внимательно следит за ситуацией на Украине

Япония внимательно следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине, заявил в связи с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T07:04+0300

2025-04-21T07:04+0300

2025-04-21T07:04+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

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япония

владимир путин

владимир зеленский

леонид слуцкий

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ТОКИО, 21 апр - ПРАЙМ. Япония внимательно следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине, заявил в связи с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Владимир Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале написал, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. 20 апреля в своем Telegram-канале глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней. "Наша страна с большим вниманием и осторожностью следит за тенденциями в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.). Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира и будем работать для этого в тесном сотрудничестве с мировым сообществом", - сказал Хаяси на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Токио. Генеральный секретарь правительства Японии также изложил последовательность событий, связанных с перемирием, но в конце привел только мнение украинской стороны о нарушениях перемирия Россией, не упомянув о нарушениях Украины. В понедельник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский ранее обвинил Россию в нарушении режима перемирия, но при этом признавая, что воздушных тревог на украинской территории не было, что является "полнейшим оксюмороном".

украина

токио

япония

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мировая экономика, общество , украина, токио, япония, владимир путин, владимир зеленский, леонид слуцкий