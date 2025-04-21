https://1prime.ru/20250421/jurist-856864067.html

Юрист объяснила запрет на хранение бензина в гаражах

Юрист объяснила запрет на хранение бензина в гаражах - 21.04.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила запрет на хранение бензина в гаражах

В России не допускается хранение в гаражах бензина и других горючих веществ, такое нарушение влечет за собой штраф, за исключением автостоянок на личных... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:17+0300

2025-04-21T03:17+0300

2025-04-21T03:17+0300

энергетика

общество

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мария спиридонова

мчс

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России не допускается хранение в гаражах бензина и других горючих веществ, такое нарушение влечет за собой штраф, за исключением автостоянок на личных участках, рассказала РИА Недвижимость юрист Мария Спиридонова. "Гараж должен соответствовать строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам. В действующих правилах противопожарного режима в РФ указан полный запрет на хранение тары из-под горючего, а также горючего и масел без установления объема в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта", - пояснила она. Спиридонова указала, что действовавший ранее приказ МЧС, позволявший хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла, был отменен. Правила пожарной безопасности также подразумевают запрет на хранение в гараже газовых баллонов, горючих веществ, в том числе органических растворителей, спиртов, ацетона. Однако данные меры не касаются гаражей, расположенных на дачных участках, уточнила Спиридонова. По словам юриста, нарушителю может быть вынесено предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В случае пожара виновник будет обязан возместить пострадавшим причиненный им ущерб. "В действующей методике проведения профилактической работы в жилом секторе указывается в том числе запрет по хранению предметов домашнего обихода, пиломатериалов и других горючих веществ, промасленных ветошей и так далее. Помещение гаражей следует содержать в чистоте", - заключила Спиридонова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, рф, мария спиридонова, мчс