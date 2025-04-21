Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/kia-856872781.html
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA - 21.04.2025, ПРАЙМ
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA
Роспатент в 2025 году зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T11:13+0300
2025-04-21T11:13+0300
бизнес
промышленность
южная корея
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/79861/11/798611181_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_17b3915c392755f6a0749a0c1fb903be.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роспатент в 2025 году зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Последние три заявки были одобрены ведомством 16 апреля, компания их подавала в сентябре 2024 года. Товарный знак будет действовать до 2034 года. Согласно документам, KIA теперь может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин. Кроме того, компания сможет производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн KIA из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель пересмотрел план продаж машин в 2030 году до 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч он планирует продать в России.
https://1prime.ru/20250312/avto-855696828.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79861/11/798611181_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_6555cf51df7cc6d65780d987f1648466.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, южная корея, kia
Бизнес, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Kia
11:13 21.04.2025
 
Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков KIA в 2025 году

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота автосборочного предприятия "Автотор"
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роспатент в 2025 году зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Последние три заявки были одобрены ведомством 16 апреля, компания их подавала в сентябре 2024 года. Товарный знак будет действовать до 2034 года.
Согласно документам, KIA теперь может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин. Кроме того, компания сможет производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн KIA из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель пересмотрел план продаж машин в 2030 году до 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч он планирует продать в России.
Автомобиль Kia Sportage - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
В Россию привезли Kia Sportage 2025 года
12 марта, 10:55
 
БизнесПромышленностьЮЖНАЯ КОРЕЯKia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала