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Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA

Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA - 21.04.2025, ПРАЙМ

Роспатент зарегистрировал товарный знак автомобильной марки KIA

Роспатент в 2025 году зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T11:13+0300

2025-04-21T11:13+0300

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бизнес

промышленность

южная корея

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роспатент в 2025 году зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки KIA, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Последние три заявки были одобрены ведомством 16 апреля, компания их подавала в сентябре 2024 года. Товарный знак будет действовать до 2034 года. Согласно документам, KIA теперь может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин. Кроме того, компания сможет производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн KIA из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель пересмотрел план продаж машин в 2030 году до 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч он планирует продать в России.

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бизнес, промышленность, южная корея, kia