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Мигранты из Киргизии смогут легализовать пребывание в России до 10 сентября - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Мигранты из Киргизии смогут легализовать пребывание в России до 10 сентября
Мигранты из Киргизии смогут легализовать пребывание в России до 10 сентября - 21.04.2025, ПРАЙМ
Мигранты из Киргизии смогут легализовать пребывание в России до 10 сентября
Мигранты из Киргизии получат возможность легализовать свое пребывание в РФ до 10 сентября, заявила журналистам пресс-служба внешнеполитического ведомства... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:40+0300
2025-04-21T19:40+0300
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БИШКЕК, 21 апр – ПРАЙМ. Мигранты из Киргизии получат возможность легализовать свое пребывание в РФ до 10 сентября, заявила журналистам пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Согласно сообщению, в понедельник по инициативе киргизской стороны состоялась встреча посла Киргизии в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, в рамках которой стороны обсудили вопросы пребывания граждан Киргизии в России, в том числе ситуацию вокруг инцидента с киргизстанцами в московском банном комплексе, вызвавшую широкий общественный резонанс. Отмечается, что Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения этого вопроса. "Кроме того, на встрече российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента Российской Федерации, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе, уточнив, что ранее киргизская сторона провела необходимую работу и направила соответствующие обращения в адрес российской стороны о рассмотрении вопроса продления сроков действия этого указа. В МИД добавили, что стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление киргизско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии 11 апреля проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. На минувшей неделе МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны - фигурантами вышеописанного инцидента были проведены встречи. Им было предложено написать заявления, но они отказались.
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россия, общество , киргизия, рф, мид, мвд, фсб
Политика, РОССИЯ, Общество , КИРГИЗИЯ, РФ, МИД, МВД, ФСБ
19:40 21.04.2025
 
Мигранты из Киргизии смогут легализовать пребывание в России до 10 сентября

МИД Киргизии: мигранты из республики смогут легализоваться в России до 10 сентября

© РИА Новости . Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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БИШКЕК, 21 апр – ПРАЙМ. Мигранты из Киргизии получат возможность легализовать свое пребывание в РФ до 10 сентября, заявила журналистам пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Согласно сообщению, в понедельник по инициативе киргизской стороны состоялась встреча посла Киргизии в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, в рамках которой стороны обсудили вопросы пребывания граждан Киргизии в России, в том числе ситуацию вокруг инцидента с киргизстанцами в московском банном комплексе, вызвавшую широкий общественный резонанс. Отмечается, что Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения этого вопроса.
"Кроме того, на встрече российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента Российской Федерации, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе, уточнив, что ранее киргизская сторона провела необходимую работу и направила соответствующие обращения в адрес российской стороны о рассмотрении вопроса продления сроков действия этого указа.
В МИД добавили, что стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление киргизско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии 11 апреля проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. На минувшей неделе МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны - фигурантами вышеописанного инцидента были проведены встречи. Им было предложено написать заявления, но они отказались.
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