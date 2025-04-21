https://1prime.ru/20250421/kitaj-856864769.html
Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции
Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции - 21.04.2025, ПРАЙМ
Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции
Китай не приемлет каких-либо сделок других стран, которые заключаются за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T05:12+0300
2025-04-21T05:12+0300
2025-04-21T05:12+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864769.jpg?1745201546
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Китай не приемлет каких-либо сделок других стран, которые заключаются за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры, говорится в заявлении минкоммерции КНР, которое комментирует сообщения о планах США добиться экономической изоляции Китая.
На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин.
"Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что, по мнению Китая, в вопросе "взаимных пошлин" все стороны должны стоять на стороне справедливости, на правильной стороне истории и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.
"Следует особо отметить, что Китай выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. Если это произойдет, Китай с этим не смирится и будет решительно принимать равносильные контрмеры. У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции
Минкоммерции Китая заявило, что не приемлет сделок, заключаемых за счет его интересов
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Китай не приемлет каких-либо сделок других стран, которые заключаются за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры, говорится в заявлении минкоммерции КНР, которое комментирует сообщения о планах США добиться экономической изоляции Китая.
На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин.
"Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что, по мнению Китая, в вопросе "взаимных пошлин" все стороны должны стоять на стороне справедливости, на правильной стороне истории и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.
"Следует особо отметить, что Китай выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. Если это произойдет, Китай с этим не смирится и будет решительно принимать равносильные контрмеры. У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.