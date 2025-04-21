https://1prime.ru/20250421/kitaj-856864769.html

Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции

Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции - 21.04.2025, ПРАЙМ

Китай ответил на сообщения о планах США по экономической изоляции

Китай не приемлет каких-либо сделок других стран, которые заключаются за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры,... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T05:12+0300

2025-04-21T05:12+0300

2025-04-21T05:12+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

сша

кнр

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864769.jpg?1745201546

ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Китай не приемлет каких-либо сделок других стран, которые заключаются за счет его интересов, если это произойдет, то Пекин примет равносильные контрмеры, говорится в заявлении минкоммерции КНР, которое комментирует сообщения о планах США добиться экономической изоляции Китая. На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что власти США в ходе переговоров с другими странами планируют добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что, по мнению Китая, в вопросе "взаимных пошлин" все стороны должны стоять на стороне справедливости, на правильной стороне истории и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему. "Следует особо отметить, что Китай выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. Если это произойдет, Китай с этим не смирится и будет решительно принимать равносильные контрмеры. У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы", - говорится в заявлении. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп