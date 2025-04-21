https://1prime.ru/20250421/kosmetika-856885698.html

Китай сократил импорт косметики из США в пользу южнокорейской

Китай сократил импорт косметики из США в пользу южнокорейской - 21.04.2025, ПРАЙМ

Китай сократил импорт косметики из США в пользу южнокорейской

Китай в марте сократил импорт косметики из США, которые выпали из тройки ее основных поставщиков в страну, при этом увеличив ее ввоз из Южной Кореи, выяснило... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:12+0300

2025-04-21T16:12+0300

2025-04-21T16:12+0300

экономика

китай

сша

южная корея

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте сократил импорт косметики из США, которые выпали из тройки ее основных поставщиков в страну, при этом увеличив ее ввоз из Южной Кореи, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. Китайские компании в начале весны снизили импорт косметики из США до 124,9 миллиона долларов, что меньше показателя годом ранее на 29%. Это привело к тому, что Штаты, занимавшие в прошлом марте третье место среди поставщиков этих товаров в Китай, этой весной стали четвертыми. Среди крупнейших поставщиков лишь Южная Корея нарастила продажи своей косметики на китайский рынок - сразу на 19%, до 192,5 миллиона долларов. Это позволило ей подняться на одну позицию за год и стать третьей. Первые две позиции за собой сохранили Франция и Япония, импорт из которых сократился на 4% - до 345,2 миллиона долларов и на 29% - до 218,1 миллиона долларов соответственно. Пятерку замыкает, как и годом ранее, Великобритания, поставки откуда также снизились - на 22%, до 103,7 миллиона долларов. Помимо косметики Китай также снизил импорт из США парфюмерии - на пятую часть в годовом выражении, до 4,1 миллиона долларов. Также уменьшился на треть ввоз гигиенических средств для полости рта и зубов - до 1 миллиона долларов, средств для бритья и дезодорантов - до 5,9 миллиона. Вдвое упал импорт мыла - до 3,4 миллиона долларов. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как американский президент Дональд Трамп в феврале ввел против импорта всех товаров из КНР пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на импорт американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

https://1prime.ru/20250421/kitay-856878652.html

китай

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, южная корея, дональд трамп