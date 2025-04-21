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Россия увеличила экспорт крабов
Россия увеличила экспорт крабов - 21.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт крабов
Объем российского экспорта крабов в квартале квартале 2025 года составил около 17 тысяч тонн, что на 23% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем российского экспорта крабов в квартале квартале 2025 года составил около 17 тысяч тонн, что на 23% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за период январь-март 2025 года Россия экспортировала на зарубежные рынки около 17 тыс. тонн крабов на сумму более 440 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 23% в натуральном выражении и на 26% в стоимостном", - говорится в сообщении. По данным "Агроэкспорта", лидером среди стран-импортеров продолжает оставаться Китай, закупивший около 8,5 тысячи тонн крабов на сумму порядка 265 миллионов долларов. Вместе с тем вырос экспорт в ОАЭ: за первый квартал текущего года страна закупила более 21 тонны крабов, что в 6,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в центре. Кроме того, в "Агроэкспорте" отметили, что впервые с 2023 года Россия экспортировала крабов в Таиланд.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, США, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия увеличила экспорт крабов
"Агроэкспорт": объем российского экспорта крабов в I квартале вырос на 23%
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем российского экспорта крабов в квартале квартале 2025 года составил около 17 тысяч тонн, что на 23% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за период январь-март 2025 года Россия экспортировала на зарубежные рынки около 17 тыс. тонн крабов на сумму более 440 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 23% в натуральном выражении и на 26% в стоимостном", - говорится в сообщении.
По данным "Агроэкспорта", лидером среди стран-импортеров продолжает оставаться Китай, закупивший около 8,5 тысячи тонн крабов на сумму порядка 265 миллионов долларов. Вместе с тем вырос экспорт в ОАЭ: за первый квартал текущего года страна закупила более 21 тонны крабов, что в 6,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в центре.
Кроме того, в "Агроэкспорте" отметили, что впервые с 2023 года Россия экспортировала крабов в Таиланд.
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