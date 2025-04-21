Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/kultura-856896060.html
Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру
Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру - 21.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру
В условиях значительного нехватки кадров в России компании начали активно заниматься обучением и удержанием сотрудников. Они пересматривают свои корпоративные... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T21:10+0300
2025-04-21T21:10+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В условиях значительного нехватки кадров в России компании начали активно заниматься обучением и удержанием сотрудников. Они пересматривают свои корпоративные культурные коды и создают комфортную атмосферу для работы, заявила в интервью РИА Новости международный эксперт по управлению персоналом Гоар Ананян, основатель и руководитель WOW GROUP.Ананян отметила, что на фоне острого кадрового дефицита, который может достигнуть 7 миллионов человек к 2035 году, для российского бизнеса критически важно найти способы привлечения, обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях. Эти вопросы стали ключевыми на Х международной бизнес-премии WOW!HR.По ее словам, российские компании не просто озабочены этой проблемой, но и вкладывают значительные средства в ее решение.В частности, по ее словам, компании начинают активно развивать свою корпоративную культуру, создавая уникальный культурный код, который объединяет сотрудников и формирует коллектив. Ананян подчеркнула, что именно такая культура отличает одну компанию от другой, поскольку по уровню зарплат они во многом схожи.Когда речь идет о внутреннем климате в коллективе, Ананян уточнила, что важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью культуры своей компании и гордился ею. Создание комфортных условий работы и ощущение поддержки со стороны руководства играют ключевую роль в этом процессе."Только инвестируя деньги в создание сильной корпоративной культуры, компаниям можно удержать сотрудников", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20250421/ipoteka-856884949.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
21:10 21.04.2025
 
Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

Эксперт Ананян: российские компании озабочены проблемой обучения и удержания кадров

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В условиях значительного нехватки кадров в России компании начали активно заниматься обучением и удержанием сотрудников. Они пересматривают свои корпоративные культурные коды и создают комфортную атмосферу для работы, заявила в интервью РИА Новости международный эксперт по управлению персоналом Гоар Ананян, основатель и руководитель WOW GROUP.
Ананян отметила, что на фоне острого кадрового дефицита, который может достигнуть 7 миллионов человек к 2035 году, для российского бизнеса критически важно найти способы привлечения, обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях. Эти вопросы стали ключевыми на Х международной бизнес-премии WOW!HR.
По ее словам, российские компании не просто озабочены этой проблемой, но и вкладывают значительные средства в ее решение.
В частности, по ее словам, компании начинают активно развивать свою корпоративную культуру, создавая уникальный культурный код, который объединяет сотрудников и формирует коллектив. Ананян подчеркнула, что именно такая культура отличает одну компанию от другой, поскольку по уровню зарплат они во многом схожи.
Когда речь идет о внутреннем климате в коллективе, Ананян уточнила, что важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью культуры своей компании и гордился ею. Создание комфортных условий работы и ощущение поддержки со стороны руководства играют ключевую роль в этом процессе.
"Только инвестируя деньги в создание сильной корпоративной культуры, компаниям можно удержать сотрудников", - заключила эксперт.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Эксперт оценил перспективы льготной ипотеки в России
15:58
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала