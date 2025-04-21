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Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру - 21.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, зачем российские компании меняют корпоративную культуру

В условиях значительного нехватки кадров в России компании начали активно заниматься обучением и удержанием сотрудников. Они пересматривают свои корпоративные... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T21:10+0300

2025-04-21T21:10+0300

2025-04-21T21:10+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В условиях значительного нехватки кадров в России компании начали активно заниматься обучением и удержанием сотрудников. Они пересматривают свои корпоративные культурные коды и создают комфортную атмосферу для работы, заявила в интервью РИА Новости международный эксперт по управлению персоналом Гоар Ананян, основатель и руководитель WOW GROUP.Ананян отметила, что на фоне острого кадрового дефицита, который может достигнуть 7 миллионов человек к 2035 году, для российского бизнеса критически важно найти способы привлечения, обучения и удержания сотрудников на своих предприятиях. Эти вопросы стали ключевыми на Х международной бизнес-премии WOW!HR.По ее словам, российские компании не просто озабочены этой проблемой, но и вкладывают значительные средства в ее решение.В частности, по ее словам, компании начинают активно развивать свою корпоративную культуру, создавая уникальный культурный код, который объединяет сотрудников и формирует коллектив. Ананян подчеркнула, что именно такая культура отличает одну компанию от другой, поскольку по уровню зарплат они во многом схожи.Когда речь идет о внутреннем климате в коллективе, Ананян уточнила, что важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью культуры своей компании и гордился ею. Создание комфортных условий работы и ощущение поддержки со стороны руководства играют ключевую роль в этом процессе."Только инвестируя деньги в создание сильной корпоративной культуры, компаниям можно удержать сотрудников", - заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес