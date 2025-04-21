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Медь дорожает на новостях из Китая

Медь дорожает на новостях из Китая - 21.04.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на новостях из Китая

Стоимость меди увеличивается в понедельник утром после выхода решений Народного банка Китая по величине учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:27+0300

2025-04-21T09:27+0300

2025-04-21T09:27+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в понедельник утром после выхода решений Народного банка Китая по величине учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,51%, до 4,763 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,16%, до 9 188,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,69%, до 2 365,5 доллара, цинка - на 0,19%, до 2 577 долларов. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.

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рынки, торги, финансы, китай, comex