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Зеленскому осталось недолго упиваться властью, заявил Медведчук
Зеленскому осталось недолго упиваться властью, заявил Медведчук - 21.04.2025, ПРАЙМ
Зеленскому осталось недолго упиваться властью, заявил Медведчук
Владимир Зеленский попал в капкан, из которого не выберется, ему осталось недолго упиваться властью, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:00+0300
2025-04-21T10:00+0300
2025-04-21T10:00+0300
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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в капкан, из которого не выберется, ему осталось недолго упиваться властью, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный попал в капкан, из которого ему не выбраться. Он слишком много предавал, у него нет друзей, остались одни враги. Нацистский людоедский режим, который поднял его на флаг, охотно принесет его в жертву, как только представится случай. И, судя по отчаянному кривлянию и состоянию агонии, Зеленскому осталось недолго упиваться иллюзорной властью", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский выдает себя коллективному Западу за украинца, совершенно не думая о том, на какие страдания обрекает украинский народ. Он убежден, что Зеленский подписал себе приговор как главе государства, когда пошел на конфликт с Россией и дал возможность нацистам войти в политическую элиту страны. Медведчук отметил, что политической и управленческой элитой на Украине стали те, кто зарабатывает на войне: избивающие людей сотрудники военкоматов, политики, принимающие решения против своего народа, нацисты, требующие тотальной мобилизации и войны. "Именно эта кодла и держит власть Зеленского, именно их он и обслуживает, а не управляет страной. Поэтому, когда он накладывает персональные санкции, то выглядит достаточно жалко. Он хочет кого-то напугать, наказать, но только сам до смерти боится как наказания, так и своей, ошалелой от человеческой крови, нацистской команды. Зеленский понимает, что он для этих людоедов не хозяин, а корм, которым они готовы себя попотчевать. Что в конечном итоге и произойдет", - добавил Медведчук.
https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856866531.html
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
Зеленскому осталось недолго упиваться властью, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский попал в капкан, из которого не выберется
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в капкан, из которого не выберется, ему осталось недолго упиваться властью, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Нелегитимный попал в капкан, из которого ему не выбраться. Он слишком много предавал, у него нет друзей, остались одни враги. Нацистский людоедский режим, который поднял его на флаг, охотно принесет его в жертву, как только представится случай. И, судя по отчаянному кривлянию и состоянию агонии, Зеленскому осталось недолго упиваться иллюзорной властью", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский выдает себя коллективному Западу за украинца, совершенно не думая о том, на какие страдания обрекает украинский народ. Он убежден, что Зеленский подписал себе приговор как главе государства, когда пошел на конфликт с Россией и дал возможность нацистам войти в политическую элиту страны. Медведчук отметил, что политической и управленческой элитой на Украине стали те, кто зарабатывает на войне: избивающие людей сотрудники военкоматов, политики, принимающие решения против своего народа, нацисты, требующие тотальной мобилизации и войны.
"Именно эта кодла и держит власть Зеленского, именно их он и обслуживает, а не управляет страной. Поэтому, когда он накладывает персональные санкции, то выглядит достаточно жалко. Он хочет кого-то напугать, наказать, но только сам до смерти боится как наказания, так и своей, ошалелой от человеческой крови, нацистской команды. Зеленский понимает, что он для этих людоедов не хозяин, а корм, которым они готовы себя попотчевать. Что в конечном итоге и произойдет", - добавил Медведчук.
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