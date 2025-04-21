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"Никто не знает". В ЕС указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
"Никто не знает". В ЕС указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Никто не знает". В ЕС указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
Никто не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США. Об этом говорится в материале издания El Mundo со ссылкой на бывшего... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:04+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Никто не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США. Об этом говорится в материале издания El Mundo со ссылкой на бывшего члена команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсона Баркера."На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире", — цитирует его газета.В газете также обратили внимание на слова Баркера о том, что информация, на которую полагается президент США Дональд Трамп, устарела, и ни одна крупная компания никогда не проявляла интереса к такой инициативе из-за отсутствия коммерческой выгоды. Сделка с Украиной по природным ресурсам, которую Трамп намеревается заключить, больше похожа на шантаж со стороны США, заключили в издании.
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сша, украина
"Никто не знает". В ЕС указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ.
Никто не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США. Об этом говорится
в материале издания El Mundo со ссылкой на бывшего члена команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
"На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире", — цитирует его газета.
В газете также обратили внимание на слова Баркера о том, что информация, на которую полагается президент США Дональд Трамп, устарела, и ни одна крупная компания никогда не проявляла интереса к такой инициативе из-за отсутствия коммерческой выгоды. Сделка с Украиной по природным ресурсам, которую Трамп намеревается заключить, больше похожа на шантаж со стороны США, заключили в издании.
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