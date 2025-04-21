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Минэкономики внесло в кабмин проект сценарных условий развития России

Минэкономики внесло в кабмин проект сценарных условий развития России - 21.04.2025, ПРАЙМ

Минэкономики внесло в кабмин проект сценарных условий развития России

Министерство экономического развития РФ внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T00:20+0300

2025-04-21T00:20+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, в документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. Базовый вариант прогноза предполагает замедление темпов роста экономики России в текущем году до 2,5% с 4,3% в прошлом, инфляции - до 7,6% после 9,5% в 2024-ом. Средняя цена нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году составит 56 долларов за баррель (66,6 рубля за баррель в прошлом году), а средний по году курс доллара - 94,3 рубля. Как сообщил журналистам представитель министерства, этот вариант прогноза носит умеренно консервативный характер. "Он не слишком оптимистичен, но и не слишком пессимистичен. Но, конечно, волатильность крайне высока, и, прежде всего, внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета", - сказал он. По его словам, министерство в базовой версии прогноза не ждет резких изменений в части санкционного давления на Россию. Что касается консервативного прогноза, в нем заложена более низкая цена на нефть, но и в этом случае экономики России на всем прогнозном горизонте остается в положительной зоне. ВНЕШНИЙ ФОН В министерстве не считают, что заложенный в базовый вариант прогноза рост ВВП в 2,5% является оптимистичным. "Мы смотрим на реальный тренд. Первый квартал уже прошел, мы видим, да, экономика потихоньку замедляется, но без резкого какого-то обвала, чтобы выйти на 1,5% на конец года. Это в каком-то квартале техническая рецессия должна быть, иначе просто не получается (на 1,5% рост - ред.). Мы это не закладываем в базовом сценарии, нет", - пояснил представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, прогноз учитывает некоторое замедление роста мировой экономики, до 2 с небольшим процента. "Мы понимаем, что скорее всего эта история с торговыми потоками, торговыми войнами и так далее, она будет не всеобщей. Мир шире, чем Соединенные Штаты, и поэтому какие-то потоки будут перенаправляться. И варианта пандемии COVID, когда мировая торговля просто остановилась на какой-то момент, такого не будет. Потоки просто пойдут по-другому. Поэтому, мы закладываем, что темпы роста будут ниже, но в базовом сценарии варианты мировой рецессии не рассматриваются", - говорит представитель МЭР. Он подчеркнул, что замедление мировой экономики повлияло на прогнозы темпов роста экспорта и импорта, на курс рубля, а также на оценки средней цены нефти. В частности, министерство значимо сократило оценку экспорта из России в 2025 году - до 410,6 миллиарда долларов против 445 миллиардов долларов в осенней версии прогноза. Импорт, напротив, чуть повышен - до 323,8 миллиарда долларов с 321,9 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса - составит 86,8 миллиарда долларов (против 123 миллиарда долларов). Говоря о ценах на нефть, представитель министерств указал, что текущий прогноз выглядит реалистичным. "В той конструкции, которая у нас в прогнозе, на каком-то участке мы допускаем, что экспортная цена опускается ниже цены отсечения (в рамках бюджетного правила - ред.), но потом она уходит наверх. Мы не исчерпываем в такой конструкции ФНБ. Мы его не пополняем теми темпами, как хотелось бы при цене 80-85 долларов за баррель. Но с точки зрения бюджета - эти условия нормальные. Жесткие, но нормальные", - заключил он.

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