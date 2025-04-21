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Минфин напомнил россиянам о подаче отчетов о счетах в зарубежных банках

Минфин напомнил россиянам о подаче отчетов о счетах в зарубежных банках - 21.04.2025, ПРАЙМ

Минфин напомнил россиянам о подаче отчетов о счетах в зарубежных банках

Россияне, имеющие зарубежные счета, обязаны представить в налоговые органы до 1 июня отчеты о них, наиболее распространенное нарушение валютного... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:16+0300

2025-04-21T17:16+0300

2025-04-21T17:16+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета, обязаны представить в налоговые органы до 1 июня отчеты о них, наиболее распространенное нарушение валютного законодательства связано именно с непредоставлением этих данных, сообщается на сайте Минфина РФ. "Минфин России и ФНС России напоминают, что граждане Российской Федерации до 1 июня 2025 года должны уведомлять налоговые органы о своих действующих зарубежных счетах. Наиболее распространенное нарушение валютного законодательства связано именно с непредоставлением таких сведений. Обязанность направлять уведомления и отчеты по зарубежным счетам предусмотрена федеральным законом № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", - говорится в материалах на сайте. "Граждане, проживавшие за рубежом и переехавшие в Россию, должны подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей и по которым не представлялись сведения. Если срок пребывания резидентов на территории Российской Федерации превысит 183 дня, они также должны направить отчёты о движении средств по своим счетам до 1 июня следующего года", - отмечается в материалах. Уведомления и отчеты можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, в бумажном виде непосредственно физическим лицом-резидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством РФ, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронной форме через оператора электронного документооборота. Для подачи документов необходимо скачать программу "Налогоплательщик ЮЛ", пояснили в Минфине. Через нее можно подготовить отчет на бумажном носителе, для отправки в электронной форме через оператора электронного документооборота или заполнить форму в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России в разделе "Программные средства". Отчитываться не нужно резидентам, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом, подчеркнули в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин