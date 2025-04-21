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В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми

В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми - 21.04.2025, ПРАЙМ

В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми

Минпромторг РФ планирует включить в программу льготного автокредитования семьи с детьми, сообщил глава министерства Антон Алиханов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:06+0300

2025-04-21T09:06+0300

2025-04-21T09:06+0300

экономика

россия

москва

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить в программу льготного автокредитования семьи с детьми, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Те категории, которые у нас были раньше - учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, - во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", - цитирует издание "Коммерсант" слова Алиханова. Глава Минпромторга в субботу сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь ранее в понедельник заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля. В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов. На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.

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