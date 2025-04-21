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В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/minpromtorg-856868005.html
В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми
В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми - 21.04.2025, ПРАЙМ
В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми
Минпромторг РФ планирует включить в программу льготного автокредитования семьи с детьми, сообщил глава министерства Антон Алиханов. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:06+0300
2025-04-21T09:06+0300
экономика
россия
москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить в программу льготного автокредитования семьи с детьми, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Те категории, которые у нас были раньше - учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, - во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", - цитирует издание "Коммерсант" слова Алиханова. Глава Минпромторга в субботу сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь ранее в понедельник заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля. В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов. На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
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россия, москва, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
09:06 21.04.2025
 
В программу льготного автокредитования включат семьи с детьми

Минпромторг включит в программу льготного автокредитования семьи с детьми

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить в программу льготного автокредитования семьи с детьми, сообщил глава министерства Антон Алиханов.
"Те категории, которые у нас были раньше - учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, - во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль", - цитирует издание "Коммерсант" слова Алиханова.
Глава Минпромторга в субботу сообщил журналистам, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение по расширению программы льготного автокредитования. Алиханов отмечал, что в ведомстве надеются на положительный эффект от данной меры, но рекордов продаж не ожидают.
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в свою очередь ранее в понедельник заявил, что компания предлагала расширить программу льготного кредитования "Семейным автомобилем". По словам главы концерна, данная мера должна заработать до конца апреля.
В январе в Минпромторге уточняли, что федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
На сегодняшний день программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка от стоимости электромобиля составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей ДФО - 25%.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Минпромторг предложил создать систему утилизации электронного лома
18 апреля, 11:58
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
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