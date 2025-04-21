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Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка

Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка - 21.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка

Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк, который к 2030 году позволит кратно увеличить товарооборот между странами, говорится в сообщении... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T14:22+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк, который к 2030 году позволит кратно увеличить товарооборот между странами, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Россия и Таджикистан создают совместный индустриальный парк. Создание индустриального парка позволит увеличить число российских промышленных экономоператоров в стране и повлияет на достижение цели по увеличению в 2,5 раза (к 2030 году) двустороннего товарооборота между Россией и Таджикистаном", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Площадка будет находиться под российским управлением, а резидентами проекта смогут стать компании из России и других стран. Продукция же будет поставляться на рынки Таджикистана и соседних государств. Уточняется также, что замдиректора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин представил в Душанбе параметры проекта на площадке ГУП "Коргохи машинасози".

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