https://1prime.ru/20250421/mvd-856864459.html

МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов - 21.04.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:48+0300

2025-04-21T03:48+0300

2025-04-21T03:48+0300

бизнес

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856864459.jpg?1745196488

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов. "Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мвд