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МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов - 21.04.2025, ПРАЙМ
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МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов
МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов - 21.04.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов
Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T03:48+0300
2025-04-21T03:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов. "Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
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бизнес, мвд
Бизнес, МВД
03:48 21.04.2025
 
МВД рассказало, как мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов

МВД: мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, а жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, что дает злоумышленникам возможность вовремя переименовать онлайн-ресурс, в результате чего количество жалоб на подобные аферы существенно возросло, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, за последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных билетов.
"Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов - дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место и продолжать свою преступную деятельность под другим названием", - говорится в документах МВД.
 
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