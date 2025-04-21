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Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком - 21.04.2025, ПРАЙМ

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T15:06+0300

2025-04-21T15:06+0300

2025-04-21T15:06+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно разработано в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков России и Белоруссии, а также эффективного исполнения Банком России, белорусским минфином и Нацбанком Белоруссии надзорных и контрольных функций. Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчит проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепит надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, пояснял перед внесением документа на ратификацию премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории двух стран. Мишустин уверен, что это поможет развитию делового партнерства Москвы и Минска и будет способствовать реализации многих перспективных проектов. Соглашение предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам. Кроме того, надзорные органы двух стран теперь могут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений (родительских (материнских) организаций). Такая проверка проводится на основании запроса, направляемого в соответствующий надзорный орган не менее чем за 30 дней до ее проведения.

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россия, финансы, белоруссия, минск, михаил мишустин, владимир путин, нацбанк, нпф, банк россии