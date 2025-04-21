https://1prime.ru/20250421/nalog-856826538.html

Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля

Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля - 21.04.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля

До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T02:02+0300

2025-04-21T02:02+0300

2025-04-21T02:02+0300

подоходный налог

иван соловьев

фнс россии

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, к этим категориям относятся лица, получившие доход:"Отчитаться о доходах должны также индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой", - поясняет Соловьев.Также необходимо помнить, что есть виды доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом:По словам юриста, подать декларацию можно тремя способами: онлайн с помощью сервиса ФНС "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", онлайн с помощью программы "Декларация 2024", на сайте ФНС, лично в бумажном виде в инспекцию налоговой службы по месту регистрации."Важно помнить, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - указывает Соловьев.И, наконец, как отмечает эксперт, самое главное - исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250408/nalog-856469021.html

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подоходный налог, иван соловьев, фнс россии