Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля
Юрист Соловьев: некоторые граждане должны отчитаться в ФНС о доходе до 30 апреля
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, к этим категориям относятся лица, получившие доход:
- 1.от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее минимального срока владения или переуступки права требования). Эксперт напомнил, что для освобождения от НДФЛ нужно владеть объектом 3 года, если он получен по наследству, в дар от близкого родственника или куплен в качестве единственного жилья. В остальных случаях срок — 5 лет;
- 2.по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи имущества в аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.);
- 3.при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
- 4.от продажи ценных бумаг, акций;
- 5.в порядке дарения (недвижимости, транспортных средств, акций т.д.), если даритель и одаряемый не являются членами семьи или близкими родственниками;
- 6.при получении доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
"Отчитаться о доходах должны также индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой", - поясняет Соловьев.
Также необходимо помнить, что есть виды доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом:
- доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов;
- доходы в виде процентов по вкладам в банках;
- доходы, облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ – в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов в сумме, превышающей в совокупности размеры порогов по доходам, установленных статьей 224 НК РФ.
- доходы, с которых организацией не удержан (полностью или частично) НДФЛ.
По словам юриста, подать декларацию можно тремя способами: онлайн с помощью сервиса ФНС "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", онлайн с помощью программы "Декларация 2024", на сайте ФНС, лично в бумажном виде в инспекцию налоговой службы по месту регистрации.
"Важно помнить, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - указывает Соловьев.
И, наконец, как отмечает эксперт, самое главное - исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года.