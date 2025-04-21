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Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля
Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля - 21.04.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля
До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T02:02+0300
2025-04-21T02:02+0300
подоходный налог
иван соловьев
фнс россии
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, к этим категориям относятся лица, получившие доход:"Отчитаться о доходах должны также индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой", - поясняет Соловьев.Также необходимо помнить, что есть виды доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом:По словам юриста, подать декларацию можно тремя способами: онлайн с помощью сервиса ФНС "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", онлайн с помощью программы "Декларация 2024", на сайте ФНС, лично в бумажном виде в инспекцию налоговой службы по месту регистрации."Важно помнить, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - указывает Соловьев.И, наконец, как отмечает эксперт, самое главное - исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года.
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подоходный налог, иван соловьев, фнс россии
подоходный налог, Иван Соловьев, ФНС России
02:02 21.04.2025
 
Россиян предупредили о необходимости отчитаться о доходах до 30 апреля

Юрист Соловьев: некоторые граждане должны отчитаться в ФНС о доходе до 30 апреля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. До 30 апреля несколько категорий россиян, получивших доход в 2024 году, должны самостоятельно заполнить декларацию, рассчитать налог и подать итоговый документ в налоговую службу по месту регистрации. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
ФНС подсчитала поступления в госбюджет от налога на доходы по вкладам
8 апреля, 12:22
По его словам, к этим категориям относятся лица, получившие доход:
  1. 1.
    от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее минимального срока владения или переуступки права требования). Эксперт напомнил, что для освобождения от НДФЛ нужно владеть объектом 3 года, если он получен по наследству, в дар от близкого родственника или куплен в качестве единственного жилья. В остальных случаях срок — 5 лет;
  2. 2.
    по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи имущества в аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.);
  3. 3.
    при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  4. 4.
    от продажи ценных бумаг, акций;
  5. 5.
    в порядке дарения (недвижимости, транспортных средств, акций т.д.), если даритель и одаряемый не являются членами семьи или близкими родственниками;
  6. 6.
    при получении доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
"Отчитаться о доходах должны также индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой", - поясняет Соловьев.
Также необходимо помнить, что есть виды доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом:
  • доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов;
  • доходы в виде процентов по вкладам в банках;
  • доходы, облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ – в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов в сумме, превышающей в совокупности размеры порогов по доходам, установленных статьей 224 НК РФ.
  • доходы, с которых организацией не удержан (полностью или частично) НДФЛ.
По словам юриста, подать декларацию можно тремя способами: онлайн с помощью сервиса ФНС "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", онлайн с помощью программы "Декларация 2024", на сайте ФНС, лично в бумажном виде в инспекцию налоговой службы по месту регистрации.
"Важно помнить, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2024 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2025 года - не распространяется", - указывает Соловьев.
И, наконец, как отмечает эксперт, самое главное - исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года.
 
подоходный налогИван СоловьевФНС России
 
 
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