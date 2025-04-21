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В России снизился средний размер микрозайма
В России снизился средний размер микрозайма - 21.04.2025, ПРАЙМ
В России снизился средний размер микрозайма
Средний размер микрозайма в России в марте по отношению к февралю снизился на 0,4% и составил 10,35 тысяч рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в марте по отношению к февралю снизился на 0,4% и составил 10,35 тысяч рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 10,35 тыс. рублей, немного снизившись (на 0,4%) по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2025 года – 10,39 тыс. руб.)", - говорится в пресс-релизе. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" вырос на 4,1% - в марте 2024 года он составлял 9,95 тысяч рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер среди 20 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (12,01 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (11,16 тысяч), Ханты-Мансийском АО и Новосибирской области (по 10,86 тысяч) и Московской области (10,84 тысяч). Наибольшее же снижение среднего микрозайма (среди тех же 20 лидеров) продемонстрировали Москва (-5%), Московская область (-3,6%), Санкт-Петербург (-3,4%), Алтайский край и Новосибирская область (по -2,1%). Увеличился же средний микрозайм в Ставропольском крае (+1,8%), Иркутской области (+1,3%), Республике Татарстан (+0,7%), Ханты-Мансийском АО (+0,5%) и Челябинской области (+0,2%). "После небольшого роста в предыдущем месяце, в марте 2025 года средний размер микрозайма опять немного снизился. В целом, значение данного показателя в последнее время остается достаточно стабильным, что во многом обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Прежде всего, речь идет о введении макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижении максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этого стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в марте по отношению к февралю снизился на 0,4% и составил 10,35 тысяч рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 10,35 тыс. рублей, немного снизившись (на 0,4%) по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2025 года – 10,39 тыс. руб.)", - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" вырос на 4,1% - в марте 2024 года он составлял 9,95 тысяч рублей.
В региональном разрезе наибольший средний размер среди 20 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (12,01 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (11,16 тысяч), Ханты-Мансийском АО и Новосибирской области (по 10,86 тысяч) и Московской области (10,84 тысяч).
Наибольшее же снижение среднего микрозайма (среди тех же 20 лидеров) продемонстрировали Москва (-5%), Московская область (-3,6%), Санкт-Петербург (-3,4%), Алтайский край и Новосибирская область (по -2,1%). Увеличился же средний микрозайм в Ставропольском крае (+1,8%), Иркутской области (+1,3%), Республике Татарстан (+0,7%), Ханты-Мансийском АО (+0,5%) и Челябинской области (+0,2%).
"После небольшого роста в предыдущем месяце, в марте 2025 года средний размер микрозайма опять немного снизился. В целом, значение данного показателя в последнее время остается достаточно стабильным, что во многом обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Прежде всего, речь идет о введении макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижении максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этого стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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