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Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП - 21.04.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера понедельника из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает местная... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T03:51+0300

2025-04-21T03:51+0300

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ХАБАРОВСК, 21 апр - ПРАЙМ. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера понедельника из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов. Причина - размокание грунтовой ВПП", - говорится в сообщении воздушной гавани. В связи с этим перенесены несколько рейсов по маршрутам: Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении; Хабаровск - Аян - Нелькан и в обратном направлении. Информация о времени вылета из Хабаровска будет предоставлена во вторник утром, сообщает авиакомпания.

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