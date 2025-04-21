https://1prime.ru/20250421/nelkan-856864519.html
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП - 21.04.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера понедельника из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает местная... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T03:51+0300
2025-04-21T03:51+0300
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ХАБАРОВСК, 21 апр - ПРАЙМ. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера понедельника из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов. Причина - размокание грунтовой ВПП", - говорится в сообщении воздушной гавани.
В связи с этим перенесены несколько рейсов по маршрутам: Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении; Хабаровск - Аян - Нелькан и в обратном направлении.
Информация о времени вылета из Хабаровска будет предоставлена во вторник утром, сообщает авиакомпания.
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Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания ВПП
Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли из-за размокания грунтовой ВПП
ХАБАРОВСК, 21 апр - ПРАЙМ. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера понедельника из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приёма и отправления воздушных судов. Причина - размокание грунтовой ВПП", - говорится в сообщении воздушной гавани.
В связи с этим перенесены несколько рейсов по маршрутам: Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении; Хабаровск - Аян - Нелькан и в обратном направлении.
Информация о времени вылета из Хабаровска будет предоставлена во вторник утром, сообщает авиакомпания.