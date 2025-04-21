https://1prime.ru/20250421/nornikel-856877451.html
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель" в первом квартале текущего года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 42 тысяч тонн, палладия - на... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:13+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Норникель" в первом квартале текущего года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 42 тысяч тонн, палладия - на 0,6%, до 741 тысячи унций, следует из сообщения компании. Производство меди осталось на прежнем уровне и составило 109 тысяч тонн, а платины - выросло на 0,6% год к году, составив 180 тысяч унций.
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промышленность, москва, норникель
Промышленность, МОСКВА, Норникель
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия
"Норникель" в I квартале 2025 г сократил выпуск никеля на 1%, палладия - на 0,6%
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Норникель" в первом квартале текущего года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 42 тысяч тонн, палладия - на 0,6%, до 741 тысячи унций, следует из сообщения компании.
Производство меди осталось на прежнем уровне и составило 109 тысяч тонн, а платины - выросло на 0,6% год к году, составив 180 тысяч унций.
"Норникель" не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов