https://1prime.ru/20250421/nornikel-856878163.html

"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины

"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины

"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия из российского сырья на 2025 год, следует из материалов компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:18+0300

2025-04-21T13:18+0300

2025-04-21T13:18+0300

промышленность

москва

александр попов

норникель

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия из российского сырья на 2025 год, следует из материалов компании. "Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2025 год на уровне ранее опубликованного", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента – операционного директора Александра Попова. Ранее, в конце января, компания прогнозировала производство никеля в 2025 году в размере 204-211 тысяч тонн, а меди - в объеме 353-373 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона. При этом в Забайкальском дивизионе ожидалось производство меди (в медном концентрате) на уровне 66-70 тысяч тонн. Кроме того, компания прогнозировала производство палладия в текущем году в размере 2,704-2,756 миллиона унций, платины - 662–675 тысяч унций. По итогам 2024 года "Норникель" сократил выпуск никеля на 2% - до 205,1 тысячи тонн, а производство меди увеличил - на 2%, до 432,5 тысячи тонн. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья составило 363 тысячи тонн, превысив годовой прогноз в 337-357 тысяч тонн. В Забайкальском дивизионе было произведено 70 тысяч тонн меди в концентрате, тогда как прогноз составлял 64-68 тысяч тонн.

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промышленность, москва, александр попов, норникель