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"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины
"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины
"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия из российского сырья на 2025 год, следует из материалов компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:18+0300
2025-04-21T13:18+0300
промышленность
москва
александр попов
норникель
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия из российского сырья на 2025 год, следует из материалов компании. "Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2025 год на уровне ранее опубликованного", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента – операционного директора Александра Попова. Ранее, в конце января, компания прогнозировала производство никеля в 2025 году в размере 204-211 тысяч тонн, а меди - в объеме 353-373 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона. При этом в Забайкальском дивизионе ожидалось производство меди (в медном концентрате) на уровне 66-70 тысяч тонн. Кроме того, компания прогнозировала производство палладия в текущем году в размере 2,704-2,756 миллиона унций, платины - 662–675 тысяч унций. По итогам 2024 года "Норникель" сократил выпуск никеля на 2% - до 205,1 тысячи тонн, а производство меди увеличил - на 2%, до 432,5 тысячи тонн. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья составило 363 тысячи тонн, превысив годовой прогноз в 337-357 тысяч тонн. В Забайкальском дивизионе было произведено 70 тысяч тонн меди в концентрате, тогда как прогноз составлял 64-68 тысяч тонн.
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промышленность, москва, александр попов, норникель
Промышленность, МОСКВА, Александр Попов, Норникель
13:18 21.04.2025
 
"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди и платины

"Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия на 2025 год

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк "Норильский никель"
 Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Норникель" подтвердил прогноз производства никеля, меди, платины и палладия из российского сырья на 2025 год, следует из материалов компании.
"Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2025 год на уровне ранее опубликованного", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента – операционного директора Александра Попова.
Ранее, в конце января, компания прогнозировала производство никеля в 2025 году в размере 204-211 тысяч тонн, а меди - в объеме 353-373 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона. При этом в Забайкальском дивизионе ожидалось производство меди (в медном концентрате) на уровне 66-70 тысяч тонн. Кроме того, компания прогнозировала производство палладия в текущем году в размере 2,704-2,756 миллиона унций, платины - 662–675 тысяч унций.
По итогам 2024 года "Норникель" сократил выпуск никеля на 2% - до 205,1 тысячи тонн, а производство меди увеличил - на 2%, до 432,5 тысячи тонн. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья составило 363 тысячи тонн, превысив годовой прогноз в 337-357 тысяч тонн. В Забайкальском дивизионе было произведено 70 тысяч тонн меди в концентрате, тогда как прогноз составлял 64-68 тысяч тонн.
ГМК Норильский никель
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия
13:13
 
ПромышленностьМОСКВААлександр ПоповНорникель
 
 
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