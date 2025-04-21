https://1prime.ru/20250421/novatek-856874567.html

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:06+0300

2025-04-21T12:06+0300

2025-04-21T12:06+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2025 года.

https://1prime.ru/20250418/dividendy-856811137.html

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