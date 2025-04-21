https://1prime.ru/20250421/novatek-856874567.html
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:06+0300
2025-04-21T12:06+0300
2025-04-21T12:06+0300
экономика
акции
рынки
бизнес
москва
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2025 года.
https://1prime.ru/20250418/dividendy-856811137.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынки, бизнес, москва, новатэк
Экономика, Акции, Рынки, Бизнес, МОСКВА, Новатэк
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 46,65 рубля
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2025 года.
Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд