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Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/novatek-856874567.html
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 21.04.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:06+0300
2025-04-21T12:06+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2025 года.
https://1prime.ru/20250418/dividendy-856811137.html
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акции, рынки, бизнес, москва, новатэк
Экономика, Акции, Рынки, Бизнес, МОСКВА, Новатэк
12:06 21.04.2025
 
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 46,65 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2025 года.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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