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В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100

В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100 - 21.04.2025, ПРАЙМ

В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам, испытания в небе начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды, сообщил журналистам... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T14:12+0300

2025-04-21T14:12+0300

2025-04-21T14:12+0300

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минпромторг

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам, испытания в небе начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Олег Бочаров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. "Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду", - ответил журналистам Бочаров на вопрос о начале испытаний полностью импортозамещенного "Суперджета". SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

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бизнес, рф, комсомольск-на-амуре, антон алиханов, ростех, минпромторг