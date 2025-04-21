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В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100 - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100
В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100 - 21.04.2025, ПРАЙМ
В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100
Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам, испытания в небе начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды, сообщил журналистам... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T14:12+0300
2025-04-21T14:12+0300
экономика
бизнес
рф
комсомольск-на-амуре
антон алиханов
ростех
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам, испытания в небе начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Олег Бочаров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. "Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду", - ответил журналистам Бочаров на вопрос о начале испытаний полностью импортозамещенного "Суперджета". SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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бизнес, рф, комсомольск-на-амуре, антон алиханов, ростех, минпромторг
Экономика, Бизнес, РФ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Антон Алиханов, Ростех, Минпромторг
14:12 21.04.2025
 
В ОАК рассказали о готовности импортозамещенного самолета SJ-100

Замглавы ОАК Бочаров: полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готов к полетам, испытания в небе начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Олег Бочаров.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель текущего года. Первый полет воздушное судно с российским двигателем ПД-8 совершило в Комсомольске-на-Амуре 17 марта.
"Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду", - ответил журналистам Бочаров на вопрос о начале испытаний полностью импортозамещенного "Суперджета".
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
17 апреля, 20:55
 
ЭкономикаБизнесРФКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕАнтон АлихановРостехМинпромторг
 
 
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