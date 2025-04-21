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Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом - 21.04.2025, ПРАЙМ
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:40+0300
2025-04-21T15:40+0300
политика
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оман
москва
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
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россия, оман, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, Владимир Путин
15:40 21.04.2025
 
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом

CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag OmanФлаг Омана
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag Oman
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз
19 апреля, 15:47
 
ПолитикаРОССИЯОМАНМОСКВАВладимир Путин
 
 
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