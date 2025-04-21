https://1prime.ru/20250421/oman-856884379.html
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом - 21.04.2025, ПРАЙМ
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:40+0300
2025-04-21T15:40+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
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россия, оман, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ОМАН, МОСКВА, Владимир Путин
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран.
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