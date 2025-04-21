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Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/operatsii-856886947.html
Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту
Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту
Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под обязательного контроля операции региональных операторов по получению денег в фонды... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:33+0300
2025-04-21T16:33+0300
экономика
финансы
москва
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под обязательного контроля операции региональных операторов по получению денег в фонды капитального ремонта. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Принятие закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать сокращению затрат таких операторов на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг. Это позволит им более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы. Закон исключает из перечня подлежащих обязательному контролю операции по получению денежных средств специализированными некоммерческими организациями, которые обеспечивают капремонт общего имущества в многоквартирных домах (региональными операторами). Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Фонд капремонта формируется за счет ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). На формирование такого фонда также могут направляться доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в МКД, средства товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищного кооператива (ЖК) по решению собственников помещений в таком доме, членов ТСЖ или ЖК, если это предусмотрено их уставом. Деятельность региональных операторов законодательно урегулирована и строго контролируется. В связи с этим операции по получению таким оператором денежных средств имеют крайне низкий риск отмывания доходов и финансирования терроризма ввиду специфики самого получателя платежа, отмечается в пояснительной записке. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
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финансы, москва, владимир путин, росфинмониторинг
Экономика, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин, Росфинмониторинг
16:33 21.04.2025
 
Путин вывел из-под контроля операции региональных операторов по капремонту

Путин подписал закон о контроле операций региональных операторов по капремонту

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин
%Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под обязательного контроля операции региональных операторов по получению денег в фонды капитального ремонта. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Принятие закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать сокращению затрат таких операторов на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг. Это позволит им более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы.
Закон исключает из перечня подлежащих обязательному контролю операции по получению денежных средств специализированными некоммерческими организациями, которые обеспечивают капремонт общего имущества в многоквартирных домах (региональными операторами). Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Фонд капремонта формируется за счет ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). На формирование такого фонда также могут направляться доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в МКД, средства товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищного кооператива (ЖК) по решению собственников помещений в таком доме, членов ТСЖ или ЖК, если это предусмотрено их уставом.
Деятельность региональных операторов законодательно урегулирована и строго контролируется. В связи с этим операции по получению таким оператором денежных средств имеют крайне низкий риск отмывания доходов и финансирования терроризма ввиду специфики самого получателя платежа, отмечается в пояснительной записке.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о госнадзоре в области атомной энергетики
16:28
 
ЭкономикаФинансыМОСКВАВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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